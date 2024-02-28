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Посольство России заявило, что Москва примет ответные меры на вступление Швеции в НАТО

Посольство России: Москва примет ответные меры на вступление Швеции в НАТО
28 февраля 2024, 01:21
Фото: iStock/Stas-Bejsov

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Российское посольство в Швеции в своем Telegram-канале объявило, что Москва примет ответные меры против членства Швеции в НАТО.
«Россия предпримет ответные меры политического и военно-технического характера в целях купирования угроз своей национальной безопасности», – говорится в сообщении посольства.

В дипмиссии пояснили, что детали ответа будут зависеть от масштабов вступления Швеции в НАТО. Это может включать размещение союзных войск и вооружений на ее территории.


«Решение Стокгольма негативно скажется» на скандинавской стабильности, добавили в посольстве. В российском диппредставительстве также заключили, что Балтийское море не станет «внутренним» морем НАТО.

Ранее парламент Венгрии одобрил вступление Швеции в НАТО. Венгрия стала последней страной в альянсе, ратифицировавшей членство Швеции.

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#нато
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Белый дом охарактеризовал Авдеевку как критически важный город для ВСУ
Пресс-секретарь Белого дома: Авдеевка представляет чрезвычайную важность для ВСУ
28 февраля 2024, 01:36

Фото: iStock/lucky-photographer

После заявлений украинских и западных политиков о том, что Авдеевка не имеет стратегического значения, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Авдеевка – жизненно важный город , сообщает информационное агентство ТАСС.
Жан-Пьер назвала отход украинских войск из населенных пунктов свидетельством сложной ситуации, в которой оказались Вооруженные силы Украины (ВСУ). По словам представителя Белого дома, это произошло из-за бездействия Конгресса США.

«Мы видели на прошлой неделе, как Россия заняла один из важнейших городов», – подчеркнула значимость Авдеевки пресс-секретарь.

Ранее в ДНР заявили, что битва за Авдееву обнажила проблемы ВСУ.

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#сша
#всу
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В ООН призвали блокировать поставки западного оружия на Украину
Захарова: Россия рассчитывает, что Запад откажется от поставок оружия Киеву
28 февраля 2024, 01:07

Фото: iStock/travelview

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила надежду, что Секретариат ООН призовет Запад воздержаться от усугубления конфликта на Украине. Об этом официальный представитель МИД рассказала в своем Telegram-канале.
По словам дипломата, Россия рассчитывает, что ООН призовет западные страны к отказу от поставок оружия Украине.

Захарова отметила, что Секретариату ООН необходимо найти в себе силы и «констатировать» обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ, теракты, совершаемые по приказу украинских спецслужб; наличие у «экстремистов на Украине аналогов боевых отравляющих веществ и многое другое».

Ранее президент Макрон заявил, что войска ЕС могут быть размещены на Украине.

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#оон
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Госдеп отверг идею отправки военных и инструкторов Киеву
Госдеп: Вашингтон не отправляет военных и инструкторов Украине
28 февраля 2024, 00:55

Фото: iStock/CatEyePerspective

Соединенные Штаты не будут отправлять военных или инструкторов на Украину, заявил пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер, сообщает информационное агентство ТАСС.
Миллер ответил на вопрос журналиста о том, можно ли направить Украине инструкторов, не отправляя военных. Как отметил Миллер, в данном случае США не делают различия между военными частями и инструкторами по военной подготовке.

«Здесь нет каких-либо нюансов, которые я бы пытался донести. Мы не направляем военных на Украину», – сказал глава пресс-службы, опровергнув утверждение о том, что США собираются отправить в Киев специалистов.

По его словам, об этом ясно сообщил президент США Джо Байден.

Ранее в США поддержали идею Парижа отправлять войска на помощь Киеву.

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#сша
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#украина
#киев
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Пентагон: Украина получит истребители F-16 в 2024 году
Представитель Пентагона: истребители F-16 будут доставлены Киеву в 2024 году
27 февраля 2024, 23:15

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Соединенные Штаты рассчитывают направить Киеву истребители F-16 уже в 2024 году, заявил представитель минобороны США Патрик Райдер, пишет ТАСС.
Журналисты спросили Райдера о сроках поставки военных самолетов Киеву.

По словам представителя Пентагона, США прогнозирует поставки «в этом году». Также он добавил, что Вашингтон не ​собирается раскрывать ​подробности своих планов.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что наблюдается нехватка украинских пилотов, способных к управлению самолетами F-16.

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#украина
#всу
#лётчики
#самолёты
#поставки
#сша
#спецоперация
#военная техника
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Байдену нужны законные полномочия от Конгресса на конфискация активов РФ
27 февраля 2024, 22:42

Фото: iStock/lucky-photographer

Американскому лидеру Джозефу Байдену необходимы законные полномочия от Конгресса США для конфискации российских активов, которых у него пока нет, об этом сообщили в Белом доме.
Напомним, в конце января 2024 года в Соединённых Штатах одобрили законопроект по конфискации активов Центрального банка РФ и других суверенных активов, которые планируют направить на помощь Украине.

Сообщалось, что из 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, в случае конфискации США сможет использовать только пять миллиардов. Также отмечалось, что если Штаты найдут подходящие инструменты для завершения конфискации — это станет первым случаем, когда Америка конфискует активы ЦБ страны, с которой она не находится в состоянии войны.

Однако, как стало известно сегодня, Байден всё ещё должен получить одобрение от американского Конгресса, чтобы конфисковать российские активы.

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#джозеф байден
#сша
#украина
#центробанк
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Сенатор Джабаров: «Макрон сегодня потерял все ориентиры в пространстве»
27 февраля 2024, 21:33

Фото: сайт Кремля

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что исключать возможность отправки западных войск на Украину.
Джабаров напомнил, что западные лидеры давно утверждают, что, наоборот, не станут участвовать в прямых военных действиях против России.

«Макрон сегодня стал человеком, который потерял все ориентиры в пространстве и несёт какую-то ахинею. Он очень хочет стать лидером антироссийских сил в Европе, но для этого надо иметь потенциал, а во Франции такого потенциала в лице Макрона я пока не вижу», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Джабаров.

Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что России необходимо нанести поражение для безопасности европейских стран.

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#макрон
#франция
#россия
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В Грузии на станут открывать избирательные участки для российских выборов
В Грузии на будут открывать участки для выборов РФ из-за отсутствия дипотношений
27 февраля 2024, 21:06

Фото: iStock/Denis Kabanov

Из-за отсутствия дипломатических отношений между Грузией и Россией избирательные участки на выборах президента РФ не могут быть открыты в Грузии.
Об этом сообщает секция интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси. Заявление секции отмечает, что ближайшие избирательные участки для граждан России находятся в посольстве и консульствах России в Армении и Турции.

«В условиях отсутствия дипломатических отношений между нашими странами обеспечить создание и функционирование в Грузии избирательных участков не представляется возможным», — говорится в заявлении секции.
Президентские выборы в РФ назначены на 17 марта 2024 года, а голосование будет проходить с 15 по 17 марта.\

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#рф
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Минфин США сделал неожиданное заявление о замороженных российских активах
Минфин США неожиданно признал риски от конфискации российских активов
27 февраля 2024, 20:39

Фото: istockphoto/kulykt

В министерстве финансов США сделали неожиданное заявление, связанное с конфискацией замороженных зарубежных российских активов. Глава ведомства Джанет Йеллен признала, что существуют риски для финансовой стабильности в случае каких-либо действий с суверенными средствами.
Выступая на встрече министров финансов и руководителей Центробанков стран G20 в Бразилии, она несколько раз после этого оговорилась, что риск появится только в случае значительного сдвига валют, да и вообще он маловероятен, учитывая необычность ситуации. Однако видится, что именно непредсказуемость последствий действий с российскими активами как раз и создаёт угрозу финансовой стабильности.

Кроме того, глава Минфина США признала, что в G7 пока не выработала предпочтительной стратегии мероприятий по конфискации замороженных активов РФ. Она только сказала, что хотела бы, чтобы страны «семёрки» и их союзники действовали в этом вопросе сообща. Очевидно, единство по поводу возможной конфискации активов ещё не достигнуто.

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#сша
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#рф
#конфискация
#минфин
#россия
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«Уволить прямо сейчас»: В США призвали снять Столтенберга с должности
AT: Брайен призвал уволить Столтенберга после угроз в адрес РФ
27 февраля 2024, 20:22

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга необходимо срочно снять с должности, после его слов в отношении России, с таким заявлением выступил бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен в своей статье для Asia Times.
Напомним, ранее Столтенберг разрешил Вооружённым силам Украины использовать западные истребители F-16 при нанесении ударов по территории Российской Федерации.

«Йенса Столтенберга, бывшего премьер-министра Норвегии, а ныне генерального секретаря НАТО, нужно уволить прямо сейчас, пока не стало слишком поздно», — прокомментировал ситуацию Брайен.

Эксперт убеждён, что подобное заявление можно приравнять к объявлению войны со стороны Североатлантического альянса. Он также призвал как можно быстрее пресечь реализацию этого опрометчивого решения Столтенберга.

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