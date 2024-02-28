Посольство России заявило, что Москва примет ответные меры на вступление Швеции в НАТО

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Российское посольство в Швеции в своем Telegram-канале объявило, что Москва примет ответные меры против членства Швеции в НАТО.
«Россия предпримет ответные меры политического и военно-технического характера в целях купирования угроз своей национальной безопасности», – говорится в сообщении посольства.
В дипмиссии пояснили, что детали ответа будут зависеть от масштабов вступления Швеции в НАТО. Это может включать размещение союзных войск и вооружений на ее территории.
Ранее парламент Венгрии одобрил вступление Швеции в НАТО. Венгрия стала последней страной в альянсе, ратифицировавшей членство Швеции.
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Александр Климов