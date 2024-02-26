Орбан рассказал, когда Венгрия одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил законодателям о намерении парламента ратифицировать просьбу Швеции о вступлении в НАТО уже в понедельник 26 февраля, в рамках открытия весенней сессии парламента.
Это произошло перед голосованием по вопросу о членстве Швеции в альянсе, передает Reuters.
Венгрия будет последней из 31 стран-членов альянса, которая ратифицирует членство Швеции, после нескольких месяцев задержек в этом процессе.
Ранее Орбан заявил, что парламент страны планирует утвердить соглашение в начале весенней сессии.
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Венгрия будет последней из 31 стран-членов альянса, которая ратифицирует членство Швеции, после нескольких месяцев задержек в этом процессе.
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Артем Кузьмин