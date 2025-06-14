Постпред Ирана при ООН: повреждение иранских ядерных объектов грозит катастрофой

14 июня 2025, 00:14

Фото: iStock/BreakingTheWalls

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что повреждение ядерных объектов в стране грозит катастрофическими последствиями. Об этом дипломат сказал в ходе заседания Совбеза ООН.







«Любое повреждение этих (ядерных) объектов чревато катастрофическими радиологическими последствиями, которые не ограничатся Ираном, но могут распространиться по всему региону и за его пределы», — сказал Иравани.