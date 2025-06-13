Небензя: РФ готова сотрудничать по урегулированию конфликта Израиля и Ирана

13 июня 2025, 23:17

Фото: iStock/Zeferli

Россия готова сотрудничать со всеми, кто выступает за дипломатию в конфликте между Израилем и Ираном. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.







«Готовы к взаимодействию со всеми, кто выступит за дипломатию и поиск способов устранения имеющихся противоречий мирным путем», — сказал Небензя.