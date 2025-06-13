Небензя: РФ готова сотрудничать по урегулированию конфликта Израиля и Ирана
Россия готова сотрудничать со всеми, кто выступает за дипломатию в конфликте между Израилем и Ираном. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.
«Готовы к взаимодействию со всеми, кто выступит за дипломатию и поиск способов устранения имеющихся противоречий мирным путем», — сказал Небензя.
Дипломат отметил, что Россия по прежнему стремится к укреплению международного права и соблюдению устава ООН. Страна будет искать решения, которые позволят не усугубить ситуацию в регионе и не допустить там новую разрушительную войну.