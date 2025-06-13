Азербайджан проверяет уровень радиации на границе с Ираном

13 июня 2025, 23:51

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Азербайджан начал проверку уровня радиации на границе с Ираном в Астаринском районе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в госструктурах республики.







«Специалисты командированы в Астаринский район. Они уже начали исследования по изучению уровня радиационного загрязнения воздуха. Они изучают уровень радиоактивного загрязнения в воздухе и уровень радиоактивного загрязнения на территории Ирана путем сканирования автомобилей, въезжающих в Азербайджан со стороны Ирана», — передает агентство слова источника.