Азербайджан проверяет уровень радиации на границе с Ираном
Азербайджан начал проверку уровня радиации на границе с Ираном в Астаринском районе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в госструктурах республики.
«Специалисты командированы в Астаринский район. Они уже начали исследования по изучению уровня радиационного загрязнения воздуха. Они изучают уровень радиоактивного загрязнения в воздухе и уровень радиоактивного загрязнения на территории Ирана путем сканирования автомобилей, въезжающих в Азербайджан со стороны Ирана», — передает агентство слова источника.
Ранее сообщалось об утечке радиации из-за удара Израиля по объекту в Натанзе. Это признала сама иранская сторона. Несмотря на это, представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди отметил, что угрозы никакой нет.