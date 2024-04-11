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Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на специальном заседании представил информацию о теракте в «Крокус Сити Холле». Он выразил признательность государствам-участникам, разделяющим боль России от этой трагедии.
Лукашевич поблагодарил их за то, что они не накладывают «политические фильтры» на всё, что связано с терроризмом и несёт всеобщее зло. Он отметил, что естественную и адекватную реакцию на произошедшую трагедию продемонстрировали большинство стран мира, которые осудили терроризм и отозвались словами поддержки и соболезнования России.
В то же время, некоторые государства, в том числе Украина, воздержались от соболезнований и не нашли слов осуждения террористов за убийство мирных людей. Не прозвучало таковых и от киевского режима, подчеркнул Лукашевич. Думается, от государства-террориста их не стоило и ожидать.
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Александр Бойцов