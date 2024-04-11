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Постпред РФ Лукашевич представил ОБСЕ информацию о теракте в «Крокусе»

11 апреля 2024, 19:02
Фото: istockphoto/ricochet64

Фото: istockphoto/ricochet64

Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на специальном заседании представил информацию о теракте в «Крокус Сити Холле». Он выразил признательность государствам-участникам, разделяющим боль России от этой трагедии.


Лукашевич поблагодарил их за то, что они не накладывают «политические фильтры» на всё, что связано с терроризмом и несёт всеобщее зло. Он отметил, что естественную и адекватную реакцию на произошедшую трагедию продемонстрировали большинство стран мира, которые осудили терроризм и отозвались словами поддержки и соболезнования России.

В то же время, некоторые государства, в том числе Украина, воздержались от соболезнований и не нашли слов осуждения террористов за убийство мирных людей. Не прозвучало таковых и от киевского режима, подчеркнул Лукашевич. Думается, от государства-террориста их не стоило и ожидать.

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Президент Белоруссии Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом
11 апреля 2024, 20:05

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. В полёте его сопровождала первая женщина-космонавт республики Марина Василевская.
Визит белорусского лидера в Россию продлится два дня, сообщает информационное агентство БелТА. 11 апреля он проведёт переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а на следующий день главы двух государств примут участие в мероприятиях, посвящённых Дню космонавтики. Вот почему Лукашенко в поездке сопровождает первая женщина-космонавт Белоруссии.

Во время переговоров лидеры двух стран затронут вопросы, требующие обсуждения на высшем уровне. Будет обсуждаться региональная, международная и общемировая повестка, а также координация совместных действий по реагированию на вызовы и угрозы.

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Зеленский требует принять Украину в ЕС в июне, шантажируя Путиным
Зеленский: если Украину не примут в ЕС в июне, Путин увидит в этом слабость
11 апреля 2024, 19:43

Президент Украины Владимир Зеленский требует от ЕС принять страну в союз уже в июне текущего года, или же российский лидер Владимир Путин воспримет отсутствие данного решения как слабость. Такое заявление Зеленский сделал в рамках совместной конференции с коллегами из Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой в Вильнюсе.
«Июнь – это время, когда будет фактически правильным начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Европе нужен этот сигнал, чтобы у Путина не было соблазна думать, будто Европа проявляет слабость», — заявил Зеленский.

В четверг, 11 апреля, Украина подписала двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с Латвией. По условиям договора, прибалтийская республика будет оказывать Украине ежегодную военную помощь в размере 0,25 ВВП. Зеленский отметил, что Латвия берёт на себя обязательства по поддержке Украины сроком на 10 лет и, безусловно, способствует вступлению страны в НАТО.

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На территории украинского посольства в Москве подняли Знамя Победы и флаг России
11 апреля 2024, 18:34

Фото: istockphoto/macky_ch

Российский триколор и Знамя Победы появились на здании украинского посольства в Москве. Здание располагается в Леонтьевском переулке и пустует после закрытия дипломатического представительства.
Договор аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий посольства Украины, был расторгнут мэрией Москвы, напоминает ТАСС. Это стало ответной мерой на решение Киевского горсовета о расторжении договора аренды земельного участка посольства РФ на Украине. При этом в МИД России уточнили, что это никак не влияет на статус неприкосновенности самого здания, остающегося в государственной собственности Украины.

В настоящее время посольство закрыто. Тем не менее, через ограду можно увидеть два развевающихся флага, поднятые на флагшток перед дверями дипломатической миссии.

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МИД: Россия опасается, что решение США разместить ракеты в АТР необратимо
11 апреля 2024, 17:25

Фото: istockphoto/3D_generator

Россия опасается, что решение Соединённых Штатов разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) необратимо. Об этом сообщил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.
На встрече с журналистами дипломат указал на явно необратимый характер обзавестись таким серьёзным боевым потенциалом в регионе и использовать его в рамках концепции двойного сдерживания. Он отметил, что в последние годы США наращивали именно этот потенциал, который ранее сдерживался действием Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Заместитель главы МИД напомнил, что российская сторона уже заявила, что на двойное сдерживание РФ может и должна ответить двойным противодействием. Рябков отметил, что одним из элементов этого противодействия будет, несомненно, пересмотр нашего подхода к объявленному в 2018 году президентом Путиным одностороннего моратория на развертывание подобных систем. Тогда было сказано, что появление ракет средней и меньшей дальности американского производства в любом регионе мира приведет к симметричным ответным шагам со стороны России.

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Telegraph: Британия должна напасть на Иран в случае удара Тегерана по Израилю
11 апреля 2024, 16:55

Фото: istockphoto/melis82

Колумнист британского издания The Telegraph Ричард Кемп призвал Великобританию начать непосредственные военные действия против Ирана в случае, если Исламская Республика решится атаковать Израиль.
Ранее американские средства массовой информации со ссылкой на иранские и американские сообщали, что Тегеран планирует нанести удары по десяткам чувствительных целей на территории Израиля. Среди них назывались объекты энергетической инфраструктуры, военные и другие объекты. Для этого должны быть использованы баллистические ракеты и ударные беспилотники, начинённые взрывчаткой.

Британский журналист пишет, что Великобритания должна быть готова предпринять прямые военные действия против Ирана. Кемп упрекает США и Британию в слабости, из-за которой «сателлиты» Ирана в секторе Газа и некоторых странах Ближнего Востока с 7 октября нацеливаются на Израиль. По мнению автора публикации, стратегическая некомпетентность Британии, США и других стран Запада поспособствовала сегодняшнему насилию в Израиле и эскалации напряженности в регионе.

Кроме того, пишет Кемп, это привело к тому, что арабские страны, опасаясь Ирана, ищут защиты не на Западе, как было раньше. Здесь колумнист указывает на якобы «территориальные амбиции» России и Китая в ближневосточном регионе.

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#иран
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КНР ввела санкции против двух компаний из США за поставки оружия Тайваню
11 апреля 2024, 15:51

Фото: iStock/Sky_Blue

Китай ввел санкции против двух американских компаний за продажу вооружений Тайваню, заявил МИД КНР.
Речь идёт о компаниях General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems, которые поставляют вооружения китайскому Тайваню, указывается в сообщении.

В заявлении министерства подчёркивается, что США продолжают продавать оружие Тайваню, серьезно нарушая принцип «одного Китая» и положения «трех совместных китайско-американских коммюнике».

Отмечается, что Вашингтон вмешивается во внутренние дела Китая, что наносит серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности КНР.

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#китай
#сша
#вооружение
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В МИД России сообщили о переговорах с США по закрытым каналам
Рябков: диалог с США по обмену заключенными ведется по закрытому каналу
11 апреля 2024, 15:50

Фото: сайт Кремля

Вашингтон и Москва ведут переговоры по обмену заключенными. Об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Он пояснил, что обсуждение вопроса ведется по зарытым каналам. О приведении подробностей по этому вопросу Рябков отказался, сославшись на то, что он не уполномочен комментировать информацию, которая приходит из таких источников.

«Диалог на эту тему ведется по специализированному закрытому каналу. Я не уполномочен комментировать те информобмены и сигналы, которые по этому каналу проходят», – заключил Рябков.
Рябков также сообщил, что Россия может пересмотреть мораторий на размещение ракет средней дальности. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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#рф
#переговоры
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Латвия и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности
11 апреля 2024, 15:25

Фото: istockphoto/BalkansCat

Украина подписала двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с Латвией. Об этом сообщил лидер киевского режима Владимир Зеленский.
В своём телеграм-канале украинский президент уточнил, что соглашение между ним и его латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичем было подписано сегодня, 11 апреля. По условиям договора, прибалтийская республика будет оказывать Украине ежегодную военную помощь в размере 0,25 ВВП.

Зеленский отметил, что Латвия берёт на себя обязательства по поддержке Украины сроком на 10 лет и, безусловно, способствует вступлению страны в НАТО. Кроме того, прибалтийское государство окажет Украине содействие в сфере киберзащиты, разминирования и беспилотных технологий.

В планы Украины также входит подписание аналогичного соглашения с Польшей, о чём ранее говорил киевский премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Россия допускает пересмотр моратория на размещение ракет из-за планов США
Рябков: РФ может пересмотреть мораторий на размещение ракет средней дальности
11 апреля 2024, 15:11

Фото: iStock/vadimrysev

Мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности может быть пересмотрен в России из-за планов США развернуть такие же системы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он подчеркнул, что опираясь на недавние обсуждения в ходе визита министра иностранных дел РФ в Пекин, на двойное сдерживание Россия должна ответить двойным противодействием. Один из пунктов — пересмотр подхода к объявленному в 2018 году президентом одностороннего моратория на развертывание подобных систем.

Рябков напомнил, что тогда было заявлено, что появление средств средней и меньшей дальности американского производства в любом регионе мира «приведет к соответствующим шагам с нашей стороны».

Отвечая на вопрос, станет ли поводом для пересмотра РФ ее одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности появление подобных ракет США на их территории на острове Гуам, замминистра ответил утвердительно.

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