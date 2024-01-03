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Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид однозначно принял сторону киевских властей. Это стало ясно, когда от неё не последовало ни одного слова осуждения обстрелов Белгорода.
Накануне фрау Шмид и министр иностранных дел Мальты Ян Борг выступили с совместным заявлением, в котором осудили «российские удары по Украине» при этом ни словом не обмолвившись о террористических атаках со стороны киевского режима. В российском представительстве заявили, что подобными действиями руководство ОБСЕ продолжает уверенный курс на окончательное обрушение организации.
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