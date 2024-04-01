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Госдепартаменту США и американским спецслужбам поставили задачу снять подозрения о причастности президента Украины Владимира Зеленского и его окружения к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.
Также в российской Службе отметили, что администрация президента США Джо Байдена активизировалась в работе над формированием ложной картины теракта. Власти пытаются всеми способами «выгораживать» действительно причастных к трагедии. При этом, по данным СВР, Вашингтон начал заниматься этим практически сразу после теракта.
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Анастасия Чинкова