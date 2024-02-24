Постпред РФ отказался слушать выступления представителей Европы на Совбезе ООН

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отказался слушать выступления европейских представителей в Совете Безопасности ООН.
«Хочу заранее предупредить, я не буду слушать ритуальные заклинания представителей европейских столиц. Пусть они упражняются в своем красноречии друг перед другом, засоряя эфир своими лицемерными презентациями", – заявил он.
Также Небензя сделал акцент на «лицемерии и двойных стандартах» представителей Запада, ни разу не выступивших «с инициативой созыва хотя бы одного заседания по Газе».
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Александр Климов