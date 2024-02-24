Небензя назвал условие сохранения Украины

Фото: МИД России
На заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя заявил, что в настоящее время сохранение Украины как государства все еще остается возможным, но это должна быть мирная и нейтральная страна, передает РИА Новости.
Небензя отметил, что стратегия России направлена на достижение этих целей. Он также указал на выбор, который стоит перед Западом: либо продолжать вести войну до конца, как это делает Россия, либо обзавестись здравым смыслом и попытаться спасти хотя бы часть Украины.
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