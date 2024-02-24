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Небензя назвал условие сохранения Украины

Небензя: сохранить Украину возможно, но это должна быть мирная страна
24 февраля 2024, 01:12
Фото: МИД России

Фото: МИД России

На заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя заявил, что в настоящее время сохранение Украины как государства все еще остается возможным, но это должна быть мирная и нейтральная страна, передает РИА Новости.

Он подчеркнул необходимость создания Украины, свободной от дискриминации и русофобии, и устранения героизации нацистских преступников, а также отсутствия угрозы для России.

Небензя отметил, что стратегия России направлена на достижение этих целей. Он также указал на выбор, который стоит перед Западом: либо продолжать вести войну до конца, как это делает Россия, либо обзавестись здравым смыслом и попытаться спасти хотя бы часть Украины.

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#россия
#выбор
#всу
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В небе над США сбили неопознанный воздушный шар
ABC: истребители ВВС США сбили неопознанный воздушный шар в небе над Ютой
24 февраля 2024, 01:47

Фото: iStock/MR1805

Истребители ВВС США сбили неопознанный воздушный шар в небе над Ютой, сообщил телеканал ABC.
Эту информацию подтвердил официальный представитель США.

По его словам, как оказалось, воздушный шар и его груз не представляли угрозы национальной безопасности страны.

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#сша
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ЕС включил в список санкций генсека Белорусского Красного Креста
ЕС ввел санкции против генсека Белорусского Красного Креста
24 февраля 2024, 01:15

Фото: iStock/designer491

Европейский Союз ввел санкции против генерального секретаря Белорусского Красного Креста Дмитрия Шевцова. На это указывает официальный журнал союза.
Также ЕС включил в санкционный список председателя исполнительного комитета города Новополоцка Витебской области (Беларусь) Дмитрия Демидова, руководителя белорусской общественной организации «Дельфины» Ольгу Волкову и саму организацию, основателя белорусского благотворительного Фонда Алексея Талая и основанную им структуру.

Предполагается, что эти люди играли роль в похищении украинских детей.

Ранее стало известно, что «Совкомфлот» и 14 российских нефтяных танкеров попали под санкции США. Информация об этом была опубликована на сайте Минфина США.

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#санкции
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#ограничения
#ес
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Украинские власти заявили, что ожидают помощи от Испании
Глава МИД Кулеба: Киев ожидает от Испании нового пакета военной помощи
24 февраля 2024, 00:10

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил, что Киев ожидает военные поставки из Мадрида. Об этом он сказал на своей странице в социальной сети X.
По словам дипломата, Испания подготовит новый пакет военной помощи для Украины, включающий в себя боеприпасы. Кулеба также поблагодарил министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса за помощь Мадрида Киеву.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существуют проблемы с доставкой военной помощи от западных стран. Он отметил, что не все поставки осуществляются в срок и в обещанных объемах.

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#украина
#военная техника
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Зеленский собирается посетить Армению
Factor TV: Зеленский в ближайшее время может посетить Армению
23 февраля 2024, 23:53

Президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время посетить Армению, сообщило армянское онлайн-издание Factor TV.
«В настоящее время готовится визит президента Украины в Армению, однако конкретная дата посещения пока не подтверждена. Ведутся переговоры с украинской стороной относительно временных рамок. Предполагается, что Владимир Зеленский прибудет в Ереван в марте», — заявил источник издания.
Отмечается, что временный представитель Украины в Армении Валерий Лобач не опровергает данную информацию. По его словам, в скором времени, появятся более детальная информация.

На уточняющий вопрос о возможном визите президента Украины, Лобач лишь подчеркнул: «Могу лишь сказать, что весной в Армении ожидаются положительные события».

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Польские власти не приехали на встречу с премьер-министром Украины
Премьер Украины Шмыгаль рассказал, что польские власти не приехали на встречу
23 февраля 2024, 23:35

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что запланированная встреча с представителями Польши для обсуждения транспортной блокады на границе не состоялась.
В своем сообщении в Telegram-канале он отметил, что Президент Украины Владимир Зеленский предложил властям Польши площадку для нахождения компромисса на границе как равноправные партнеры и союзники, но встреча не произошла.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина уже полгода живет в состоянии постоянной блокады со стороны Польши, что серьезно повлияло на экономику страны и ее способность к защите.

В ответ президент Польши Анджей Дуда заявил журналистам, что не видит смысла ведения переговоров с местными фермерами на эту тему, поскольку считает, что проблему следует обсуждать в Брюсселе.

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Премьер-министр Дании рассказала о причине задержки с передачей F-16 Киеву
Премьер Дании Фредериксен: истребители F-16 будут переданы Киеву до лета
23 февраля 2024, 23:32

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о задержке поставок F-16 в Украину. Заявление появилось в Telegram-канале «Мы Украина».
По словам политика, причина задержки – техническая. Фредериксен подчеркнула, что для поддержания работы F-16 требуется серьезная инфраструктура. Она добавила, что первые боевые самолеты могут быть переданы украинской армии уже весной.

«Мы начали проведение обучения пилотов (ВСУ) в августе. Обучение происходит очень быстро и очень хорошо», – заключила Фредериксен.

Ранее премьер-министр Дании заявила, что все неиспользуемое оружие должно быть передано Киеву. Политик также призвала к скорейшему вступлению допуску Украины в НАТО и Европейский союз.

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#всу
#истребитель
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Пожар после падения двух летательных аппаратов на Кубани локализовали
Пожар после падения двух летательных аппаратов в Краснодарском крае локализовали
23 февраля 2024, 23:21

Фото: iStock/Distortion Media

После падения летательного аппарата в Краснодарском крае пожар был локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Изначально огонь охватил участок площадью 250 квадратных метров. По данным местных властей, инцидент произошел вечером 23 февраля около 20:00.

На данный момент идет процесс ликвидации пожара с привлечением 40 человек и 14 единиц техники. Кроме того, на месте происшествия действуют правоохранительные и специализированные службы.

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В День защитника Отечества Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент РФ Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
23 февраля 2024, 18:54

Фото: сайт Кремля

Сегодня, 23 февраля, президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного у Кремлёвской стены. Затем он почтил память воинов, павших за Родину, минутой молчания.
Российского лидера сопровождал министр обороны РФ Сергей Шойгу, который также возложил цветы у подножия монумента, передаёт РИА Новости. В церемонии приняли участие ветераны боевых действий, которых глава государства приветствовал рукопожатиями, а также будущие защитники нашей Отчизны — учащиеся суворовских училищ.

Президент с непокрытой головой преклонил колено и поправил ленты на венке. После минуты молчания прозвучал гимн Российской Федерации.

Прах неизвестного советского воина, который погиб во время Великой Отечественной войны, перенесли из братской могилы в Подмосковье и перезахоронили у Кремлёвской стены в 1966 году. Ещё через год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почётный караул у Могилы Неизвестного Солдата — «Пост № 1» — был установлен в 1997 году. Путин приезжает в Александровский сад 23 февраля каждый год.

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СМИ: 15 тысяч украинских беженцев в Великобритании стали бездомными
23 февраля 2024, 17:32

Фото: istockphoto / nevenmn

Около 15 тысяч беженцев из Украины, переехавшие в Великобританию, стали бездомными, передает The Telegraph.
В материале отметили, что из двухсот тысяч украинских беженцев без дома оказалось около пятнадцать тысяч человек.

Они сообщают, что в Великобритании сейчас серьезно не хватает жилья для беженцев из Украины, а местные жители не обязаны разрешить им жить в их домах.

В середине декабря прошлого года британское правительство заявило, что Великобритания выдала украинским беженцам около 250 тысяч виз, при этом на 11 декабря в Великобританию уже приехали 195 тысяч людей, имеющие британские визы, а разрешение на продолжительное пребывание получили почти 30,5 тысячи человек.

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#великобритания
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