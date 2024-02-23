Небензя дал резкую отповедь западным политиканам на Генассамблее ООН

Фото: istockphoto/Viktor Sidorov
Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя покинул зал заседаний Генеральной ассамблеи ООН. За ним последовал и его заместитель Дмитрий Полянский.
Нынешняя встреча, которую ранее заместитель российского постпреда при ООН назвал «проукраинским шабашем», была, как и все предыдущие, начиная с 2014 года, когда Крым воссоединился с Россией, посвящена «оккупированным территориям» Украины. На этих заседаниях западные политики по традиции на все лады обвиняют Россию в агрессии и нарушении прав крымских татар.
На этот раз Небензя прямо заявил, что никаких «оккупированных территорий» не существует, а есть только новые регионы России. Он также сказал, что рано или поздно коллективному Западу придётся отвечать за то, что они сделали на Украине. Постпред также напомнил политикам, считающим себя цивилизованными, что в 2015 году киевский премьер-министр Яценюк назвал жителей Донбасса нелюдями. А нынешний друг и союзник западного мира в 2021 году называл дончан «существами и особями».
Российский представитель в заключение предложил просвещённой Европе и заокеанским покровителям задуматься о том, почему жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с таким энтузиазмом проголосовали на референдумах за вхождение своих регионов в состав РФ. Наверное, как раз потому, что власти Киева планомерно вели войну на тотальное уничтожение собственного народа.
После своего выступления Василий Небензя и Дмитрий Полянский покинули зал заседаний. На месте российской делегации остался только эксперт от постоянного представительства нашей страны при ООН.
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На этот раз Небензя прямо заявил, что никаких «оккупированных территорий» не существует, а есть только новые регионы России. Он также сказал, что рано или поздно коллективному Западу придётся отвечать за то, что они сделали на Украине. Постпред также напомнил политикам, считающим себя цивилизованными, что в 2015 году киевский премьер-министр Яценюк назвал жителей Донбасса нелюдями. А нынешний друг и союзник западного мира в 2021 году называл дончан «существами и особями».
После своего выступления Василий Небензя и Дмитрий Полянский покинули зал заседаний. На месте российской делегации остался только эксперт от постоянного представительства нашей страны при ООН.
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Александр Бойцов