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Небензя дал резкую отповедь западным политиканам на Генассамблее ООН

Небензя и Полянский покинули зал заседаний Генеральной ассамблеи ООН
23 февраля 2024, 21:18
Фото: istockphoto/Viktor Sidorov

Фото: istockphoto/Viktor Sidorov

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя покинул зал заседаний Генеральной ассамблеи ООН. За ним последовал и его заместитель Дмитрий Полянский.
Нынешняя встреча, которую ранее заместитель российского постпреда при ООН назвал «проукраинским шабашем», была, как и все предыдущие, начиная с 2014 года, когда Крым воссоединился с Россией, посвящена «оккупированным территориям» Украины. На этих заседаниях западные политики по традиции на все лады обвиняют Россию в агрессии и нарушении прав крымских татар.

На этот раз Небензя прямо заявил, что никаких «оккупированных территорий» не существует, а есть только новые регионы России. Он также сказал, что рано или поздно коллективному Западу придётся отвечать за то, что они сделали на Украине. Постпред также напомнил политикам, считающим себя цивилизованными, что в 2015 году киевский премьер-министр Яценюк назвал жителей Донбасса нелюдями. А нынешний друг и союзник западного мира в 2021 году называл дончан «существами и особями».


Российский представитель в заключение предложил просвещённой Европе и заокеанским покровителям задуматься о том, почему жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с таким энтузиазмом проголосовали на референдумах за вхождение своих регионов в состав РФ. Наверное, как раз потому, что власти Киева планомерно вели войну на тотальное уничтожение собственного народа.

После своего выступления Василий Небензя и Дмитрий Полянский покинули зал заседаний. На месте российской делегации остался только эксперт от постоянного представительства нашей страны при ООН.

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Нардеп Гончаренко*: ВСУ залезут с США в один окоп для войны с Китаем, Ираном и КНДР
В Раде заявили о готовности ВСУ ради США воевать с Китаем, Ираном и КНДР
23 февраля 2024, 21:52

Фото: istockphoto/krblokhin

Украинцы готовы в будущем воевать на стороне США против Ирана, Китая или КНДР. Или со всеми сразу. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
В интервью телеканалу CNN «парламентарий» сказал, что предвидит в будущем ещё много войн. Он усомнился в том, что у американцев в противостоянии с возможными противниками будет много союзников. Но украинцы, конечно, будут в числе тех самых немногих.

«Мы будем стоять плечом к плечу с парнями из США у стен Тегерана или Пекина, а может... в Северной Корее (название столицы КНДР депутат, очевидно, не вспомнил - ред.). Нам это без разницы», — бравурно заявил Гончаренко*.

В конце разговора, он, впрочем, не забыл напомнить, что потом ВСУ, конечно, всем помогут, но именно сейчас Киеву очень нужны снаряды, ракеты и... просто деньги. А уж потом как-нибудь обязательно всех победим, стараясь сохранить серьёзное лицо заключил нардеп. Своей речью он в очередной раз подтвердил слова Владимира Путина о том, что Запад воюет на Украине чужими руками, используя её как полигон или как таран.

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* Признан террористом и экстремистом в РФ
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#украина
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Власти США предупредили бизнес о возможных «антиамериканских» санкциях
Власти США выпустили предостережение для компаний, работающих в России
23 февраля 2024, 20:45

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Продолжение ведения бизнеса в России сопряжено с различными репутационными, юридическими и финансовыми рисками. В качестве причин называются особенности российского законодательства.
Такая информация изложена в своеобразном бизнес-руководстве, составленном совместными усилиями Государственного департамента и министерствами финансов, торговли и труда США и опубликованном на официальном сайте правительства Соединённых Штатов.

Американские чиновники в качестве примера приводят Указ президента РФ Владимира Путина от 3 марта 2023 года. Этот законодательный акт позволяет Кабинету министров РФ приостанавливать действие прав акционеров и осуществлять внешнее управление предприятиями и организациями, которые не выполняют государственные оборонные контракты. В Госдепартаменте США назвали этот Указ первым шагом к «частичной национализации» и предупредили фирмы и частные лица о необходимости постоянно «оценивать риски» и наличие ряда ограничений.

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#сша
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#россия
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В МИД РФ озвучили ответ на 13-й пакет санкций Евросоюза
23 февраля 2024, 16:41

Фото: istockphoto/Maksim Mikhailov

Россия предприняла встречные шаги в ответ на 13-й пакет ограничительных санкций Евросоюза. В частности, пополнился чёрный список граждан европейского сообщества, которым запрещён въезд на территорию Российской Федерации.
Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ в сообщении, которое опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства страны.

«Речь идет о представителях силовых ведомств и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран-членов Евросоюза, ответственных за оказание военной помощи неонацистскому режиму в Киеве», — пояснили российские дипломаты.

Новые санкции ЕС в российском МИД охарактеризовали как противозаконные и подрывающие международные прерогативы Совета безопасности Организации Объединённых Наций. Что касается расширения ответного своеобразного «противосанкционного» списка, то в нём оказались также лица, причастные к лоббированию идеи конфискации зарубежных российских активов и те, кто систематически допускает агрессивные высказывания в адрес России.

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#ес
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Песков: Кремль в прямых контактах с Арменией разъяснит её позицию по ОДКБ
23 февраля 2024, 13:40

Фото: сайт Кремля

Россия намерена напрямую выяснить значение заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно дальнейшего неучастия страны в Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Никаких официальных уведомлений из Еревана не поступало.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Известно, что армянский премьер ранее сообщил о заморозке своей страной членства в ОДКБ. В секретариате организации в свою очередь отметили, что никаких документов на этот счёт не получали. Представитель Кремля резонно заметил, что российские власти намерены в прямом контакте со своими «армянскими друзьями» разъяснить ситуацию.

Ереван и ранее неоднократно обвинял ОДКБ и Россию в невыполнении обязательств. Председатель Совета безопасности республики Армен Григорян в январе заявил, что Армения от ОДКБ «не ждёт ничего хорошего». Пашинян в ноябре проигнорировал саммит глав государств-членов организации в Минске.

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#армения
#рф
#россия
#москва
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Нетаньяху впервые представил министрам план послевоенного развития Газы
23 февраля 2024, 12:48

Фото: istockphoto/Stadtratte

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые представил своему военно-политическому кабинету план послевоенного обустройства в секторе Газа. Документ был предложен всем министрам для ознакомления в качестве основы для последующих дискуссий.
Об этом в своём телеграм-канале написал советник израильского премьера Дмитрий Гендельман. Некоторые местные порталы и СМИ уже назвали этот документ «планом на послезавтра». Обозреватели отмечают, что Нетаньяху не говорит однозначного «нет» палестинскому государству. Будущее ближневосточного мира «после ХАМАС», по всей видимости, пока не определено.

Понятно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит военные действия до достижения всех своих целей, которые состоят в уничтожении военного потенциала и властной инфраструктуры ХАМАСа и «Исламского джихада», возвращении всех похищенных и предотвращении угрозы, исходящей из Сектора Газа, причём должна быть гарантия безопасности в долгосрочной перспективе.

Нетаньяху настаивает на демилитаризации и «дерадикализации» анклава, но о политическом будущем сектора Газа речи в документе не идёт. Отмечается, что будет установлен некий «южный заслон» у границы с Египтом, а ЦАХАЛ сохранит «полную свободу действий» в зоне безопасности. Степень этой самой безопасности не уточняется, как и то, с чьей стороны может исходить угроза.

В заключение премьер-министр Израиля однозначно отвергает «попытки международного диктата» и признания независимости Палестины кем-либо в одностороннем порядке. Как и всякий политический документ, план Нетаньяху вызвал столько же новых вопросов, сколько дал ответов на поставленные ранее.

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Российская миссия в ООН ждет «проукраинский шабаш» в пятницу
Постпредство РФ: Запад готовит в ООН проукраинский шабаш в пятницу
23 февраля 2024, 12:28

Фото: istockphoto / LewisTsePuiLung

Западные страны планируют в ООН в пятницу устроить «проукраинский шабаш», отметил в своем телеграм-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
В тексте обращения написано, что этом случае в Нью-Йорке соберутся все министры европейских государств, при этом у России настрой боевой. Уточняется, что сбор европейских политиков связан со второй годовщиной начала спецоперации.

«В Нью-Йорк как мухи слетаются министры европейских стран, которых здесь не увидишь на мероприятиях по действиям Израиля в Газе», - отметил Полянский.
По его мнению, особого внимания заслуживают два события. В частности, в 10.00 (18.00 мск) начало дебатов в Генассамблее ООН, где Российская Федерация выступает второй после главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

А в 15.00 (23.00 мск) запланировано заседание СБ ООН с участием генсека ООН Антониу Гутерреша по Украине. Полянский подчеркнул, что Россия будет выступать одной из последних среди членов СБ.

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#россия
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#заседание
#оон
#полянский
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Путин дал американцам урок истории на примере их госсекретаря Блинкена
23 февраля 2024, 12:06

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин тонко и мастерски поддел госсекретаря США после его слов о том, что его прадед «бежал из России в 1904 году после еврейских погромов». Российский лидер подчеркнул, что Блинкен поддержал тезис об искусственности происхождения Украины как государства.
Об этом пишет турецкая газета dikGAZETE. В недавнем интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину Путин назвал Блинкена «нашим человеком». Обозреватель издания обратил внимание на послание главы российского государства, которого англосаксы часто упрекают за то, что он называет Украину искусственно созданным государством. Причём сами американцы могли эту иронию и не понять, пишет автор статьи.

Президент России согласился с утверждением Блинкена о том, что его прадед сбежал из Российской империи. Всё это есть в наших архивах, сказал он.

«Родился он, по-моему, в Полтавской губернии, а жил и потом уехал из Киева. Если верить господину Блинкену, никакой Украины в 1904-м году не было. Определённо, он — наш человек», — с улыбкой отметил Путин.

Автор публикации подчёркивает, что этим своеобразным уроком истории российский лидер дал понять американцам, что они косвенно подтверждают правоту его слов, которые он сказал журналисту Такеру Карлсону во время знаменитого интервью. Ленин создавал СССР в 1922 году и в качестве одной из республик включил в Союз Малую Россию. В этом и заключается правда, а Блинкен только это подтвердил, заключил Владимир Путин.

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В ОДКБ прокомментировали заявление Пашиняна о приостановке Арменией членства в организации
Секретариат ОДКБ не получал заявления Еревана о заморозке членства в организации
23 февраля 2024, 10:28

Фото: сайт Кремля

Организация договора о коллективной безопасности не получала никаких заявлений от Еревана относительно приостановки членства в ОДКБ. Об этом официально уведомил её секретариат.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о «заморозке» участия в ОДКБ из-за того, что обязательства организации в отношении его страны не были выполнены, напоминает РИА Новости. В секретариате предположили, что глава армянского правительства имел ввиду приостановку участия Еревана в некоторых мероприятиях ОДКБ. Официальных уведомлений о прекращении членства сотрудники, ведающие документооборотом, не подтвердили.

Напомним, Ереван неоднократно обвиняла ОДКБ и Москву в невыполнении своих обязательств. Секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян заявил недавно, что у Армении «нет никаких ожиданий» от организации. В ноябре армянский премьер Пашинян отказался от участия саммита глав государств ОДКБ в Минске.

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#мероприятия
#безопасность
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Пекин готов адекватно ответить на новые санкции Великобритании
23 февраля 2024, 10:03

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Посольство КНР в Лондоне предупредило британские власти, что страна готова защищать интересы и права своих компаний. Это заявление сотрудники внешнеполитического ведомства Поднебесной сделали после того, как Великобритания в рамках антироссийских санкций ввела ограничения в отношении трёх китайских фирм.
В декларации дипломатического представительства действия Англии названы односторонними и не отвечающими нормам международного права, сообщает официальный сайт МИД КНР.

«Любые действия, наносящие ущерб интересам Китая, встретят наш решительный отпор», — прямо и конкретно указывается в заявлении.

Китайские дипломаты также подчеркнули также неизменно «объективную и независимую» позицию, которую Пекин занимает по вопросу украинского конфликта.

Напомним, санкциям Великобритании подверглись три фирмы из КНР: Finder Technology и JUHANG Aviation Technology (поставщики электронных компонентов), а также Beijing Micropilot Flight Control Systems (производителей двигателей для беспилотников). Их в Уайт-Холле и на Даунинг-стрит подозревают в экспорте в Россию высокотехнологичных компонентов, которые затем используются для нужд СВО.

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