Настоящий принц: Николай Лукашенко прилетел в Москву вместе с отцом

Александр и Николай Лукашенко (Фото: ВКонтакте @nikolay_lukashenko)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Вместе с ним прилетел его 20-летний сын Николай.
Лукашенко-младший уже давно волнует сердца девушек, и каждое его появление на публике вызывает массу эмоций у многочисленных поклонниц. Николай Лукашенко — настоящий принц: он красив, образован, галантен и учтив. На публичных мероприятиях ведет себя подчёркнуто сдержанно, не привлекая дополнительного внимания.
Личность матери Николая неизвестна, сам он говорил, что она работает врачом и не является медийным человеком. В 2022 году Николай окончил с золотой медалью школу, сейчас учится в Белорусском государственном университете на факультете технологии органических веществ и проходит подготовку на военной кафедре.
Сын белорусского президента не стремится связывать жизнь с политикой, его интересы лежат в сфере биологии и медицины. В 2023 году он написал и опубликовал актуальную научную статью о белках, влияющих на иммунитет млекопитающих, и их значении в лечении коронавируса.
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Личность матери Николая неизвестна, сам он говорил, что она работает врачом и не является медийным человеком. В 2022 году Николай окончил с золотой медалью школу, сейчас учится в Белорусском государственном университете на факультете технологии органических веществ и проходит подготовку на военной кафедре.
Сын белорусского президента не стремится связывать жизнь с политикой, его интересы лежат в сфере биологии и медицины. В 2023 году он написал и опубликовал актуальную научную статью о белках, влияющих на иммунитет млекопитающих, и их значении в лечении коронавируса.
«Я не готовлю Колю в преемники. Он, наверное, никогда не станет президентом. Сын со мной много где поездил. Он увидел всю эту грязь политическую. И он ни в коем случае не хочет в политику. Но он настоящий мужчина и сам примет решение», — говорил ранее Александр Лукашенко.
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Александр Бойцов