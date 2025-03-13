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Настоящий принц: Николай Лукашенко прилетел в Москву вместе с отцом

«Завидный жених» Николай Лукашенко прилетел в Москву вместе с отцом
Александр и Николай Лукашенко (Фото: ВКонтакте @nikolay_lukashenko)

Александр и Николай Лукашенко (Фото: ВКонтакте @nikolay_lukashenko)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Вместе с ним прилетел его 20-летний сын Николай.
Лукашенко-младший уже давно волнует сердца девушек, и каждое его появление на публике вызывает массу эмоций у многочисленных поклонниц. Николай Лукашенко — настоящий принц: он красив, образован, галантен и учтив. На публичных мероприятиях ведет себя подчёркнуто сдержанно, не привлекая дополнительного внимания.

Личность матери Николая неизвестна, сам он говорил, что она работает врачом и не является медийным человеком. В 2022 году Николай окончил с золотой медалью школу, сейчас учится в Белорусском государственном университете на факультете технологии органических веществ и проходит подготовку на военной кафедре.

Сын белорусского президента не стремится связывать жизнь с политикой, его интересы лежат в сфере биологии и медицины. В 2023 году он написал и опубликовал актуальную научную статью о белках, влияющих на иммунитет млекопитающих, и их значении в лечении коронавируса.

«Я не готовлю Колю в преемники. Он, наверное, никогда не станет президентом. Сын со мной много где поездил. Он увидел всю эту грязь политическую. И он ни в коем случае не хочет в политику. Но он настоящий мужчина и сам примет решение», — говорил ранее Александр Лукашенко.

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Путин может встретиться со спецпосланником Трампа вечером 13 марта
13 марта 2025, 18:25

Фото: istockphoto/vchal

Президент России Владимир Путин может провести переговоры со спецпосланником Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом в Кремле 13 марта. Это произойдёт сразу после встречи с Александром Лукашенко.
Об этом информирует «Коммерсант», ссылаясь на собственные источники. В публикации указано, что встреча с Уиткоффом пройдет в первом корпусе Кремля вечером 13 марта. Самолет спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа прибыл в Москву, он приземлился в международном аэропорту «Внуково».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял ранее, что Кремль дополнительно сообщит, если Путин решит лично принять Уиткоффа. Он также отметил, что на 13 марта «запланированы определенные контакты».

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Захарова: Слова президента Италии Маттарелы о ядерном оружии России — враньё
Захарова назвала слова президента Италии о ядерной угрозе со стороны РФ враньём
13 марта 2025, 17:49

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Высказывания президента Италии Серджо Матареллы о якобы угрожающем Европе российском ядерном оружии являются враньем, фейком. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«Это вранье, это ложь, это неправда, это фейк, это дезинформация. Я дала вам все слова. Выберите то, которое считаете наиболее описательным, или употребите их все», — прокомментировала дипломат высказывание итальянского лидера, выступая на брифинге перед журналистами.

Спикер МИД РФ также отметила, что такие заявления в большей степени применимы к Франции и ее президенту Эммануэлю Макрону, рассуждавшему о расширении ядерного зонтика на весь европейский континент.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров охарактеризовал идею Макрона об использовании ядерного оружия Франции для защиты Европы как забавную. Он отметил, что Париж никак не сможет защитить Европейский союз «тремя или четырьмя ядерными боеголовками».

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Слуцкий предложил ввести полный запрет на въезд мигрантов в Россию
Слуцкий: ЛДПР предлагает полностью запретить въезд мигрантов в РФ до конца года
13 марта 2025, 17:16

Леонид Слуцкий (Фото: kremlin.ru)

Глава ЛДПР и депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил ввести полный запрет на въезд мигрантов, сообщило агентство РИА Новости.
«Если мы хотим безопасности, если мы предвидим возможные многотысячные бунты приехавших религиозных фанатиков и усиление терроризма с их стороны, нужно принимать срочные меры. ЛДПР предлагает полностью запретить въезд мигрантов как минимум до конца года», — обратил внимание Слуцкий.

Депутат уточнил, что число мигрантов на территории Российской Федерации превышает критическую массу. Еще Слуцкий заявил, что государству необходима четкая стратегия миграционной политики. Лидер ЛДПР пояснил, что в ее основе должны лежать интересы граждан России, их безопасность и социальная защищенность.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о важности совместных усилий профильных ведомств для устранения любых лазеек, которые могут использовать мигранты-нелегалы и недобросовестные работодатели.

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#леонид слуцкий
#россия
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Ушаков: США и Россия едины в нежелании видеть Украину в НАТО
Ушаков: О членстве Украины в НАТО не может идти речи
13 марта 2025, 17:15

Фото: istockphoto/sb2010

И Россия, и США против вступления Украины в НАТО. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков ведущей ВГТРК Ольге Скабеевой.
Его мнение журналистка опубликовала в своём телеграм-канале.

«Американцы и мы считаем, что о НАТО речь не может идти в контексте украинского урегулирования и в контексте будущего Украины», — сказал Ушаков.

Он также отметил, что временное перемирие между Россией и Украиной станет лишь желанной передышкой для украинский военных. Цель же России состоит в достижении прочного и долгосрочного мира с гарантиями безопасности для страны и её граждан.

Ранее в Саудовской Аравии прошли переговоры между США и Украиной, в рамках которых было предложено прекращение огня сроком на 30 дней. Украинская стороны приняла данную инициативу, а Соединённые Штаты в ответ отменили паузу в обмене разведданными с Киевом.

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«Сама себе стреляет в ногу»: американист оценил торговую войну Европы и США
Американист Ордуханян: ущерб для США от контрмер Европы быстро компенсируется
13 марта 2025, 16:37

Фото: iStock/SurkovDimitri

Ущерб для США от европейских контрмер, принятых в ответ на торговые войны президента Дональда Трампа, быстро компенсируется. Об этом заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян. По его мнению, если Европа «не одумается», то загонит себя и свой бизнес в тупик.
«Существует один железный фактор... Америка завозит больше товаров из Европы, чем поставляет в Европу. Поэтому, как вы сами понимаете, импортные тарифы на европейскую продукцию в любом случае ударят по Европе больнее. Просто потому, что Европа экспортирует гораздо больше в Соединенные Штаты. И, конечно же, в этой связи Европа сама себе сейчас стреляет в ногу в этом контексте», — отметил эксперт в разговоре с RT.
В то же время автор телеграм-канала «Русский дневник», политолог Вадим Авва объяснил, почему руководители стран Европы на самом деле не являются европейскими лидерами. В беседе с Общественной Службой Новостей аналитик указал, что западная выборная система устроена так, что, если контролировать сегмент в 14% электората, представленный в основном бюрократическим аппаратом и зависимым от него бизнесом, и использовать систему махинации, можно привести в парламент до 50% своих сторонников.
«Поэтому в действительности, эти люди и не являются европейскими лидерами. Они являются узурпаторами власти, наследуют должности и делают коллективную диктатуру несменяемой. Каждому по одиночке из них страшно. Каждый по одиночке из них — глупец. Отсюда и получивший распространение формат: «А давайте соберемся вместе», — рассказал политолог.
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