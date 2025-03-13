Настоящий принц: Николай Лукашенко прилетел в Москву вместе с отцом

Ущерб для США от европейских контрмер, принятых в ответ на торговые войны президента Дональда Трампа, быстро компенсируется. Об этом заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян. По его мнению, если Европа «не одумается», то загонит себя и свой бизнес в тупик.