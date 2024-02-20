Сдача Авдеевки ВСУ пошатнула позиции президента Украины Владимира Зеленского, пишет 20 февраля китайское издание Asia Times.
По мнению авторов статьи, Соединённые Штаты надеялись на смену политической власти в России во время спецоперации. Теперь это кажется весьма вероятным, однако не в Москве, а в Киеве.
Потеря такого важного укрепрайона, каким была Авдеевка, подчеркивает AT, может разбудить в американской армии гнев, заставив военных выдвинуть из своей среды нового политического лидера. Возможно, им станет экс-главком ВСУ Валерий Залужный.
Украинское командование пребывает в растерянности, потому что никто не планировал, что Авдеевка будет потеряна уже в середине февраля, написало издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.
Ранее экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров заявил, что Зеленского ожидают очень тяжелые времена. По его мнению, президент ответит за Бахмут и Авдеевку. «Этот момент пока не наступил, но чаша уже почти полна», – заключил он.
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Потеря такого важного укрепрайона, каким была Авдеевка, подчеркивает AT, может разбудить в американской армии гнев, заставив военных выдвинуть из своей среды нового политического лидера. Возможно, им станет экс-главком ВСУ Валерий Залужный.
Ранее экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров заявил, что Зеленского ожидают очень тяжелые времена. По его мнению, президент ответит за Бахмут и Авдеевку. «Этот момент пока не наступил, но чаша уже почти полна», – заключил он.
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Артем Путинцев