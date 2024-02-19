СМИ: На Украине готовятся к крупной смене кадров из-за сомнений в Зеленском

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На Украине готовятся сменить главу кабинета министров. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
По информации СМИ, кадровые перестановки возможны, поскольку в Киеве обеспокоены вопросом легитимности президента Украины Владимира Зеленского после 20 мая 2024 года, когда истекает пятилетний срок его полномочий. Уточняется, что украинский лидер якобы планирует назначить на должность «максимально надёжного человека и ключевого члена своей команды».
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Екатерина Шмакова