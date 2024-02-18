На Украине объяснили, как потеря Авдеевки повлияет на Зеленского

Фото: РИА Новости/Стрингер
Член международного гражданского движения «Другая Украина» и бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров рассказал о последствиях потери Авдеевки для Владимира Зеленского. Об этом передает РИА Новости.
По словам политика, занятие Авдеевки российскими войсками может привести к снижению уровня поддержки Зеленского. Он добавил, что Киев потеряет поддержку на Западе.
Килинкаров подчеркнул, что Украина продолжит получать финансовую помощь от Запада, но этого будет недостаточно.
Экс-депутат Рады считает, что Зеленского ожидают очень тяжелые времена. По его мнению, президент ответит за Бахмут и Авдеевку. «Этот момент пока не наступил, но чаша уже почти полна», – заключил он.
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«Одномоментно они не бросят Украину, не в их интересах. Бросить Украину – значит дать шанс Зеленскому выйти из военного тупика, обвинив во всем Запад», – заявил он.
Экс-депутат Рады считает, что Зеленского ожидают очень тяжелые времена. По его мнению, президент ответит за Бахмут и Авдеевку. «Этот момент пока не наступил, но чаша уже почти полна», – заключил он.
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Александр Климов