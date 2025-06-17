«Я собираюсь выступать»: Канадский премьер Карни «заткнул рот» Трампу на G7
Канадский премьер Марк Карни взял инициативу в свои руки и лишил Трампа слова
На саммите G7 канадский премьер Марк Карни не дал президенту США Дональду Трампу ответить на вопросы журналистов, буквально «заткнув», ему рот. Пишут Life.
«Я собираюсь, если можно так выразиться, выступить в роли председателя G7, поскольку у нас есть еще несколько минут с президентом и его командой», — заявил Карни.Трамп в свою очередь досрочно покинул саммит в Канаде, проведя там менее 10 часов. Он успел заявить об отказе от новых санкций против России и призвал к эвакуации населения Тегерана.