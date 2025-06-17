«Я собираюсь выступать»: Канадский премьер Карни «заткнул рот» Трампу на G7

17 июня 2025, 12:29

Канадский премьер Марк Карни взял инициативу в свои руки и лишил Трампа слова

Фото: iStock/roibu

На саммите G7 канадский премьер Марк Карни не дал президенту США Дональду Трампу ответить на вопросы журналистов, буквально «заткнув», ему рот. Пишут Life.







«Я собираюсь, если можно так выразиться, выступить в роли председателя G7, поскольку у нас есть еще несколько минут с президентом и его командой», — заявил Карни.