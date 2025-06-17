Иран поразил штаб-квартиру МОССАДа в районе Тель-Авива
Иранские ракеты поразили штаб-квартиру израильской разведслужбы МОССАД в районе Тель-Авива. Об этом сообщает агентство Tasnim.
В сообщении говорится, что здание МОССАДа в городе Герцлия подверглось ракетному обстрелу. На обнародованных кадрах виден густой столб дыма, поднимающийся в районе штаб-квартиры.
Ранее командующий сухопутными войсками армии Ирана генерал-майор Киюмарс Хейдари заявил о начале масштабной атаки на Израиль с использованием новейшего вооружения.
Также президент США Дональд Трамп ранее в этот день призвал всех жителей Тегерана немедленно эвакуироваться из города. Он добавил, что неоднократно предупреждал Иран о том, что страна не может иметь ядерное оружие.
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