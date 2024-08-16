Пожар в ТЦ «Галактика» локализовали – здание полностью уничтожено

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Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что пожар в ТЦ «Галактика» удалось локализовать. Огонь уничтожил торговый центр, здание не подлежит восстановлению. Ранее сообщалось, что помимо ТЦ при обстреле ВСУ также пострадали жилые дома и больница №14, расположенные в том же микрорайоне.
«Спасатели отрабатывали в самых непростых условиях, потому что противник продолжал атаки беспилотниками. Спасатели рисковали жизнью, поэтому стоит их поблагодарить за их самоотверженность», – сказал Пушилин.Сейчас на месте пожара продолжается разбор завалов. На данный момент погибших в здании не обнаружили – охрана вовремя вывела посетителей на улицу.
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