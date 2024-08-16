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Пожар в ТЦ «Галактика» локализовали – здание полностью уничтожено

Глава ДНР Пушилин сообщил о локализации пожара в ТЦ «Галактика»
16 августа 2024, 21:38
Фото: istockphoto/DmyTo

Фото: istockphoto/DmyTo

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что пожар в ТЦ «Галактика» удалось локализовать. Огонь уничтожил торговый центр, здание не подлежит восстановлению. Ранее сообщалось, что помимо ТЦ при обстреле ВСУ также пострадали жилые дома и больница №14, расположенные в том же микрорайоне.


«Спасатели отрабатывали в самых непростых условиях, потому что противник продолжал атаки беспилотниками. Спасатели рисковали жизнью, поэтому стоит их поблагодарить за их самоотверженность», – сказал Пушилин.
Сейчас на месте пожара продолжается разбор завалов. На данный момент погибших в здании не обнаружили – охрана вовремя вывела посетителей на улицу.

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#пушилин
Протаранившего шлагбаум пьяного водителя с пистолетом задержали в Москве
Пьяный дебош с ДТП и стрельбой в Москве утроит водитель Ford
16 августа 2024, 21:09

Фото: Фотобанк Московской области

В Москве пьяный водитель Ford устроил пьяный дебош с ДТП и стрельбой. Нетрезвый мужчина на Ford Explorer протаранил шлагбаум у жилого дома на Коровинском шоссе, а после открыл стрельбу в воздух.
Неизвестно, из какого оружия велась стрельба – боевого или травматического. Информации о пострадавших пока нет, сообщает SHOT. После звонка жителей дома на место тут же прибыла полиции.

Нарушителя обезвредили и усадили в патрульный автомобиль. В подробностях инцидента разбирается полиция. Водителю предстоит пройти медицинское освидетельствование и объяснить свои действия в отделении.

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#дома
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Посла Италии вызвали в МИД РФ из-за журналистов в Курской области
Посла Италии вызвали в МИД после съемок журналистов в Курской области
16 августа 2024, 20:47

Фото: Официальная страница МИД РФ

Посла Италии Чечилия Пиччони вызвали в МИД РФ 16 августа. Причина – незаконное проникновение итальянских журналистов в Курскую область. Ранее сотрудницы итальянского телеканала TG1, Стефания Баттистини и Симоне Траини сняли репортаж в городе Суджа.
Итальянская пресса сняла местных жителей и поврежденную технику на российской границе. Позже репортаж вышел на каналеTG1. Теперь от официальных представителей итальянской стороны требуют объяснений.

– «Грубейшим образом нарушив российское законодательство и элементарные правила журналистской этики, итальянские корреспонденты использовали своё пребывание на территории нашей страны для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима», – сообщает МИД РФ.

В министерстве также уточнили, что действия итальянского телеканала подпадают под уголовную статью. Ранее о возможном уголовном деле в отношении журналистов сообщали в МВД.

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«Спланированный акт терроризма»: МИД РФ об ударе ВСУ по ТЦ в Донецке
МИД: удар ВСУ по ТЦ в Донецке спланирован в отчаянии от продвижения ВС РФ
16 августа 2024, 20:17

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Удар ВСУ по торговому центру «Галактика» в Донецке является тщательно спланированным террористическим актом и жестом отчаяния на фоне уверенного продвижения ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.
В опубликованном на сайте ведомства заявлении официального представителя Марии Захаровой говорится, что задачей ВСУ было убийство мирных граждан и стремление посеять панику в обществе.

В пятницу, 16 августа, ВСУ нанесли удар по торговому центру «Галактика» в Петровском районе Донецка. Здание полностью выгорело и не подлежит восстановлению, заявил глава республики Денис Пушилин.

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Лукашенко помиловал 30 осуждённых за участие в протестах
16 августа 2024, 19:26

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 осуждённых, отбывающих наказание за преступления протестной направленности. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Отмечается, что речь идёт о тех осуждённых, которые признали свою вину. В числе помилованных 16 мужчин и 14 женщин, некоторые из которых имеют серьёзные заболевания, часть людей достигла пенсионного возраста.

В пресс-службе уточнили, что все эти люди признали свою вину, искреннее раскаялись за содеянное и пообещали вести правопослушный образ жизни.

Министерство внутренних дел (МВД) республики будет контролировать исполнение обязательств. Соответствующее поручение правоохранителям дал президент.

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#тюрьма
#мвд
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Уголовное дело о нацизме возбудили после издевок ВСУ над пенсионером в Судже
Дело о реабилитации нацизма завели после издевательств над курским пенсионером
16 августа 2024, 19:06

Фото: Фотобанк Московской области

Уголовное дело о реабилитации нацизма после издевательств боевиков ВСУ над курским пенсионером возбудило Главное военное следственное управление СК России.
Украинские военные в касках с символикой фашистского карательного отряда СС глумились над пожилым мужчиной, которого встретили на улице. Видео с глумлением над человеком опубликовали в сети. За информацию о нацистах предлагали пять миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что курский пенсионер пропал без вести после издевок нацистов. К поискам 74-летнего мужчины в Судже подключили аэроразведку. Родные надеются найти дедушку живым.

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Опубликованы кадры издевок солдат ВСУ над пенсионером в Курской области
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#солдат
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Стало известно, почему США не разрешают Киеву бить ATACMS по РФ
США опасаются эскалации конфликта на Украине
16 августа 2024, 18:47

Фото: iStock/Austin Nooe

США не дают разрешение Украине бить ATACMS по территории России из-за опасений эскалации. Об этом сообщила замспикера Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.
Она отметила, что Россия еще не отвечала на пересечение «красных линий», однако нет никаких гарантий, что этого не произойдет впредь.

«Мы считаем, что лучший способ, как они могут быть эффективными на поле боя, — это объединить эти возможности вместе и продолжать отбрасывать российские силы, чтобы вернуть свою суверенную территорию», — заявила Сингх.

По ее словам, чтобы добиться возвращения территорий Украине, не обязательно наносить удары по территории России. Сингх также добавила, что США обеспокоены эскалацией конфликта.

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#сша
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#пво
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Торговые сети «заморозили» цены в Курской области
Российские ретейлеры решили «заморозить» цены в Курской области
16 августа 2024, 18:42

Фото: iStock/industryview

Крупнейшие российские торговые сети решили «заморозить» цены в Курской области. В тех районах, где обстановка остается стабильной, продовольственные магазины работают в штатном режиме.
Не допускать роста цен на продукты обещали в пресс-службах X5 Group, «Магнита» и Metro, сообщает ТАСС. Также о моратории по ценам на весь ассортимент ранее сообщала «Лента».

Накануне ФАС направила письма в крупные торговые сети Курской области с просьбой оперативно информировать о любых изменениях цен на потребительские товары и услуги. ФАС также потребовала от участников рынка не допускать необоснованного роста цен.

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#услуги
#курская область
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Частная яхта сгорела в морском порту Сочи – видео
Частная яхта «Эврика» сгорела у причала в морском порту Сочи
16 августа 2024, 18:20

Фото: istockphoto/DmyTo

Частная яхта «Эврика» сгорела дотла в морском порту Сочи. По данным краевого МЧС, сообщение о пожаре на пришвартованном судне поступило в 16 августа в 15.42. С огнем боролись пять пожарных, но спасти почти ничего не удалось.
Огонь распространился на площади в 10 квадратных метров. К счастью, пожар обошелся без пострадавших, при этом очевидцы успели заснять горящую яхту на видео. По сообщению региональных СМИ, 10-метровая яхта «Эврика» черного цвета принадлежала частному лицу. По фату пожара в порту уже начала проверку транспортная прокуратура Сочи.


По предварительной оценке, огонь вспыхнул из-за нарушения требований техники безопасности, когда на судне меняли бензонасос. Точную причину возгорания и сумму ущерба сейчас устанавливают эксперт.

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#рф
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Финансист Юшков раскрыл, чем может окончится расследование по «Северным потокам»
Финансист Юшков: США всё свалят на украинских активистов
16 августа 2024, 18:11

Фото: iStock/guteksk7

Эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков предположил, чем может завершится расследование о взрыве «Северных потоках».
Специалист допустил, что США и их сателлиты всю вину свалят на украинских активистов, спровоцированных Россией.

«Если предположить, что подобную версию режиссируют США, то они могли убедить немцев объявить, что во всём виноваты украинские активисты, которые сражаются с Россией. Во всём виновата Россия, Украину спровоцировали. А дальше скажут, что это некий украинский активист, который давно погиб, объявят его героем или выдадут ему новый паспорт, и дело с концом», — поделился в беседе с Pravda.Ru Юшков.

До этого специальный представитель МИД России по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович высказался о докладе Госдепа, где указывалось, что в нашей стране притесняют граждан по признаку вероисповедания.

«Американские чиновники вновь уделили большое внимание российскому законодательству в области свободы вероисповедания, настаивая на его дискриминационной природе и излишней жесткости. Живописуется, как российские власти задерживают, заключают в тюрьму, пытают, подвергают физическому насилию людей и конфискуют их имущество из-за их религиозных убеждений, что не соответствует действительности», — отметил в беседе с «Царьградом» Аскальдович.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп заработал 300 тысяч долларов на поддержке одобренной им Библии.

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