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Польские военные в случае конфликта с Российской Федерацией погибнут в окопах. Такое мнение выразили польские офицеры в новой книге «Армия в руинах», фрагменты которой опубликовал информационный портал Onet.pl.
«Что было бы, если бы к нам пришли русские? Что мне ответить? Мы красиво умираем в окопах, потому что боеприпасы не прибудут, а сами мы их не производим», — сказал один из офицеров.
По его словам, политики из партии «Право и справедливость» обманули людей, пообещав создать армию из 300 000 человек. Боевой офицер и преподаватель военной академии описывает сегодняшнее состояние современной польской армии как недостаточное для текущей геополитической ситуации. Она не способна эффективно защищать границы государства, отметил он.
В книге указано, что после вступления в НАТО политики начали вводить общественность в заблуждение. Они утверждали, что развивать вооруженные силы нет необходимости. Потенциал, возможности и ресурсы, в том числе резервные до вступления в альянс, были намного и намного выше, чем сейчас, заключил он.
Ранее сообщалось, что в Польшу перебросили более 80 танков M1A2 Abrams, принадлежащие Армии США. В общей сложности в страну были доставлены порядка 150 бронетранспортёров Bradley и 20 самоходных орудий М109.
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Дарья Осипова