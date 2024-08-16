На Украине вспыхнули протесты с поджогами военных автомобилей

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Жители Украины в знак протеста против мобилизации жгут военные машины. Об этом сообщает ливанское издание Al Mayadeen.
Отмечается, что полиция страны ежедневно сообщает о поджогах автомобилей бойцов ВСУ. В связи с этим военные, находящиеся в тылу, боятся оставлять свои автомобили на ночь на улицах. Они специально паркуют их около отделений полиции, однако и это иногда не помогает.
В материале указывается, что в основном поджогами занимаются подростки и молодые люди, которые не хотят попасть под призыв.
Издание напомнило, что один из украинских командиров недавно предложил расстреливать тех, кто устраивает протесты с поджогом машин.
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В материале указывается, что в основном поджогами занимаются подростки и молодые люди, которые не хотят попасть под призыв.
Издание напомнило, что один из украинских командиров недавно предложил расстреливать тех, кто устраивает протесты с поджогом машин.
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Анастасия Чинкова