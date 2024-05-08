«Позор»: Шольца обвинили в неблагодарности России

Фото: сайт Кремля
Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц оказался неблагодарным России за ее прошлые заслуги.
8 мая, в день освобождения Германии от национал-социализма, Шольц написал на своей странице о необходимости защиты мира, свободы и демократии.
Ранее стало известно, что полиция Берлина запретила на празднованиях Дня Победы на трёх крупных советских мемориалах в городе российские флаги, знамёна, георгиевские ленты, ношение военной формы и её элементов, символы «V», «Z» и иную символику, связанную с конфликтом на Украине.
Под запрет также попали военные марши и песни, особенно исполнение любых вариантов «Священной войны», флаги с гербами СССР, Белоруссии, Чечни, символика, связанная с Крымом, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.
Читайте также:
Кощунство и наглость: Слуцкий прокомментировал запрет символики Дня Победы в Германии
Посольство России в Германии потребовало отмены запрета атрибутики ко Дню Победы
В Германии пришли в ужас из-за слов Бербок о России
«И вы благодарите Россию, поставляя оружие Украине, чтобы поддержать американскую прокси-войну. Позор», — так Дотком ответил на сообщение Шольца в социальной сети X.
Ранее стало известно, что полиция Берлина запретила на празднованиях Дня Победы на трёх крупных советских мемориалах в городе российские флаги, знамёна, георгиевские ленты, ношение военной формы и её элементов, символы «V», «Z» и иную символику, связанную с конфликтом на Украине.
Под запрет также попали военные марши и песни, особенно исполнение любых вариантов «Священной войны», флаги с гербами СССР, Белоруссии, Чечни, символика, связанная с Крымом, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.
Читайте также:
Кощунство и наглость: Слуцкий прокомментировал запрет символики Дня Победы в Германии
Посольство России в Германии потребовало отмены запрета атрибутики ко Дню Победы
В Германии пришли в ужас из-за слов Бербок о России
Элина Позднякова