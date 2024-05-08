Кощунство и наглость: Слуцкий прокомментировал запрет символики Дня Победы в Германии

Фото: сайт Кремля
Власти Германии, которые запретили использовать, связанную с Днем Победы, пользуются прокси-войной Запада против России на Украине. Такое мнение озвучил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в Телеграм-канале.
Как утверждает политик, Берлин не первый раз предпринимает попытки «заретушировать» память о геноциде советского народа гитлеровской Германией.
Ранее сообщалось, что полиция Берлина запретила флаги России, георгиевские ленты и остальную символику на церемонии ко Дню Победы на советских мемориалах. В немецкой полиции уточнили, что 8 и 9 мая на советские мемориалы около Берлина запрещено приносить флаг России, георгиевские ленты, символы «Z» и «V». Также запрещено носить военную форму или ее части, петь и проигрывать военные марши и песни.
До этого посольство России в Германии потребовало отмены запрета атрибутики ко Дню Победы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Полиция Берлина запретила демонстрацию атрибутики Великой Победы, а также исполнение песен и маршей военных лет. Кощунство и наглость — прямые отголоски обыкновенного фашизма», — написал депутат.
Ранее сообщалось, что полиция Берлина запретила флаги России, георгиевские ленты и остальную символику на церемонии ко Дню Победы на советских мемориалах. В немецкой полиции уточнили, что 8 и 9 мая на советские мемориалы около Берлина запрещено приносить флаг России, георгиевские ленты, символы «Z» и «V». Также запрещено носить военную форму или ее части, петь и проигрывать военные марши и песни.
До этого посольство России в Германии потребовало отмены запрета атрибутики ко Дню Победы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак