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Кощунство и наглость: Слуцкий прокомментировал запрет символики Дня Победы в Германии

Слуцкий назвал запрет Берлином атрибутики Великой Победы подлым натиском
08 мая 2024, 02:09
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Власти Германии, которые запретили использовать, связанную с Днем Победы, пользуются прокси-войной Запада против России на Украине. Такое мнение озвучил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в Телеграм-канале.
Как утверждает политик, Берлин не первый раз предпринимает попытки «заретушировать» память о геноциде советского народа гитлеровской Германией.

«Полиция Берлина запретила демонстрацию атрибутики Великой Победы, а также исполнение песен и маршей военных лет. Кощунство и наглость — прямые отголоски обыкновенного фашизма», — написал депутат.


Ранее сообщалось, что полиция Берлина запретила флаги России, георгиевские ленты и остальную символику на церемонии ко Дню Победы на советских мемориалах. В немецкой полиции уточнили, что 8 и 9 мая на советские мемориалы около Берлина запрещено приносить флаг России, георгиевские ленты, символы «Z» и «V». Также запрещено носить военную форму или ее части, петь и проигрывать военные марши и песни.

До этого посольство России в Германии потребовало отмены запрета атрибутики ко Дню Победы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#лдпр
США проводят крупные военные учения в Европе
Пентагон: США и их союзники в Европе начали крупные военные учения Astral Knight
08 мая 2024, 01:43

Фото: istock / Dzmitry Ryshchuk

Соединенные Штаты начали в Европе крупные противовоздушные и противоракетные военные учения Astral Knight 2024. Об этом проинформировала заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх, передает ТАСС.
«Эти маневры являются частью крупномасштабных глобальных учений Министерства обороны США в 2024 году», — заявила представитель Пентагона.
Учения начались в понедельник, 6 мая, и будут длиться 2 недели. В них задействуют более 50 самолетов и других летательных аппаратов, а также 5 тысяч военнослужащих из США, Великобритании, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.

Ранее Сингх заявила, что армия США расследует подробности поездки задержанного на территории Российской Федерации военнослужащего Гордона Блэка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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Гутерреш направит письмо Путину после прошедшей инаугурации
Дюжаррик: генсек ООН направит письмо Путину после прошедшей инаугурации
08 мая 2024, 00:10

Фото: Сайт Кремля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направит письмо российскому президенту Владимиру Путину по случаю прошедшей инаугурации. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, пишет ТАСС.
«Письмо будет направлено генеральным секретарем, как это делается каждый раз, когда происходит инаугурация главы государства», — сказал Дюжаррик.
Путин вступил в должность президента России в пятый раз. Церемония, которой открылся новый президентский срок Путина, состоялась во вторник.

Выборы в России прошли 15–17 марта, в них принимало участие четыре кандидата. По данным ЦИК, Путин набрал 87,28% голосов.

Ранее российский лидер поручил обеспечить россиян жильём площадью не менее 33 кв. м на человека. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Глава КНР Си Цзиньпин впервые за пять лет приехал в Европу
07 мая 2024, 23:33

Фото: сайт Кремля

Председатель КНР Си Цзиньпин приехал с визитом в Европу впервые за 5 лет. Многодневное европейское турне китайского лидера проходит на фоне напряженных отношений Китая и Евросоюза из-за торговых разногласий и российско-украинского конфликта.
Сперва Си Цзиньпин посетил Францию и встретился там с президентом Эммануэлем Макроном, а также председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Далее политик намерен отправиться в Сербию и Венгрию. Перед поездкой в Белград Си Цзиньпин упомянул, что народы Китая и Сербии всегда были близки. Китайский лидер добавил, что КНР никогда не забудет удары сил НАТО 25 лет назад по китайскому посольству в Белграде.

«Нельзя допустить повторения трагической истории, ее нельзя забывать», — цитирует его слова сербское издание Politika.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Си Цзиньпин унизил Макрона, игнорируя его при беседе с фон дер Ляйен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Сотрут Францию с лица земли»: Макрона предупредили о сокрушительном ответе России
Экс-разведчик Риттер: Россия сотрет Францию с карты и ударит по Румынии
07 мая 2024, 21:39

Фото: iStock/andriano_cz

В случае отправки французских войск на Украину Россия их ликвидирует, после чего может нанести удар по французским объектам в Румынии. Так считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Владимир Путин уничтожит все французские войска (на Украине — ред.), а затем, вероятно, ударит по логистическим центрам Франции в Румынии», — предположил Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он также высмеял слова некоторых французских генералов, которые считают, что Россия не станет наносить удары по объектам Франции из-за наличия у страны «двухсот единиц» ядерного оружия.

Макгрегор отметил, что такое количество не имеет никакого значения, так как у Москвы в арсенале имеется тысячи едини ядерного оружия. Он предупредил, что Россия способна стереть Францию с лица земли. Таким образом, эксперт порекомендовал французским властям «заткнуться». А США, по его мнению, должны призвать лидера страны Эммануэля Макрона перестать заниматься эскалацией конфликта.

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Посольство России в Германии потребовало отмены запрета атрибутики ко Дню Победы
07 мая 2024, 21:34

Фото: iStock/andriano_cz

Посольство России в Германии потребовало от берлинских властей полной отмены запрета на демонстрацию 8 и 9 мая символики, связанной с Днём Победы. Об этом сообщается в заявлении дипмиссии.
В посольстве признали неприемлемым такое решение властей, которым запрещается демонстрировать флаги, георгиевские ленты и прочую атрибутику.

Дипмиссия напомнила, что Советский Союз заплатил жизнями свыше 27 миллионов своих граждан за мирное небо. Все эти люди погибли в немецких концлагерях, под обстрелами, от голода и непосильного принудительного труда.

Российская сторона потребовала отмены запрета, указав, что такое решение воспринимается как дискредитация, противоречащая послевоенному историческому примирению россиян с немцами.

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#день победы
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В Южной Корее оценили слова Путина на инаугурации
Рёнхап: Путин заявил о готовности РФ к диалогу с Западом только на равных
07 мая 2024, 21:16

Фото: сайт Кремля

Южнокорейские СМИ активно следили за церемонией инаугурации президента России Владимира Путина, выделив в его речи слова о сплоченности России и готовности к диалогу со странами Запада только на равных.
Агентство Рёнхап отмечает, что слова Путина о диалоге на равных стали предупредительным сигналом странам Запада на фоне планирующихся учений с использованием тактического ядерного оружия. При этом информагентство отметило и заявление российского лидера о намерении продолжить сотрудничество с партнёрами для построения многополярного мира.

«Путин своей речью продемонстрировал уверенность в том, что СВО на Украине развивается в выгодном для России ключе, а подавляющая поддержка, полученная им на мартовских выборах, дает понять, что проблем с внутренним единством нет», — заявил директор южнокорейского Института евразийских стратегических исследований Пак Пён Хван в эфире телеканала «Ёнхап ньюс ТВ».

Таким образом стало понятно, что Москва сама не пойдёт на переговоры, если Запад продолжит игнорировать Россию.
Телеканал YTN также обратил внимание на слова российского лидера о том, что Россия достойно преодолеет трудный период, а после станет ещё сильнее.

Сегодня, 7 мая 2024 года, в Москве в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок. Вступая на пост главы государства в ходе церемонии инаугурации он принёс присягу народу. После принесения присяги было объявлено об объявлении Путина президентом Российской Федерации, а под рабочей Кремлёвской резиденцией был поднят дубликат штандарта президента.

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Филиппо: Си Цзиньпин унизил Макрона, определив «настоящего босса»
Филиппо: Си Цзиньпин унизил Макрона, игнорируя его при беседе с фон дер Ляйен
07 мая 2024, 20:56

Фото: сайт Кремля

Председатель Китая Си Цзиньпин в ходе своего визита во Францию унизил Эммануэля Макрона, игнорируя его и больше общаясь с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.
По слова политика, Си Цзиньпин определил «настоящего босса» в лице фон дер Ляйен, с которой и предпочёл общаться, игнорируя Макрона.

А Макрон, в свою очередь, продемонстрировал своём подчинённое положение. Эта ситуация, по мнению Филиппо, наносит заметный ущерб национальным интересам Франции.

Также политик указал на то, что членство Франции в Евросоюзе ослабляет страну.

Китайский лидер в сопровождении супруги прибыл во Францию в воскресенье. Его рабочий визит продлится до среды. Си Цзинпин уже провёл трехстороннюю встречу с Макроном и фон дер Ляйен, на которой указал на необходимость совместного противодействия эскалации конфликта на Украине.

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Лукашенко высказался о наступательном потенциале ядерного оружия
Лукашенко назвал ТЯО оружием для защиты, а не наступления
07 мая 2024, 20:28

Фото: iStock/Gerasimov174

Тактическое ядерное оружие (ТЯО) необходимо для сдерживания и защиты, а не для наступления. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Глава государства также указал на то, что Белоруссия не будет поддаваться на провокации и не собирается ни с кем воевать.

По словам Лукашенко, одной из важных задач государства является нанесение неприемлемого удара по стороне противника в случае атаки страны.

Ранее в этот день стало известно, что Белоруссия начала внезапную синхронизированную с Россией проверку с носителями ядерного оружия. В ходе неё будут проверены навыки белорусских военных по подаче ядерных боеприпасов в воинские части, загрузке их в установки и подвестке на штурмовики.

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#александр лукашенко
#белоруссия
#ядерное оружие
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Мир находится на пороге ядерной войны, заявил Лукашенко
Лукашенко: мир никогда не был так близко к порогу ядерной войны
07 мая 2024, 20:20

Фото: сайт Кремля

Мир ранее не подходил к порогу начала ядерной войны так близко, как сейчас. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что заявления западный политиков стремительно ведут не только Европу, но и весь мир к эскалации напряженности.

При этом президент отметил, что Минск не будет поддаваться на провокации и не собирается ни с кем воевать.

Также Лукашенко призвал немедленно остановить некоторых западных политиков, которые «возомнили себя хозяевами мира» и теперь считают, что имеют полное право вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.

В заключение глава государства добавил, что политическая обстановка активно накаляется из-за расширения блока НАТО в Восточно-Европейском регионе.

Ранее в этот день Александр Лукашенко указал на то, что тактическое ядерное оружие необходимо исключительно для сдерживания и защиты, а в наступление с ним никто не пойдёт. Также он озвучил, что Белоруссия должна будет нанести неприемлемый ущерб противнику, если территория страны окажется атакована.

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#александр лукашенко
#белоруссия
#война
#ядерное оружие
#опасность
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