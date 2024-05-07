Посольство России в Германии потребовало отмены запрета атрибутики ко Дню Победы

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Посольство России в Германии потребовало от берлинских властей полной отмены запрета на демонстрацию 8 и 9 мая символики, связанной с Днём Победы. Об этом сообщается в заявлении дипмиссии.
В посольстве признали неприемлемым такое решение властей, которым запрещается демонстрировать флаги, георгиевские ленты и прочую атрибутику.
Дипмиссия напомнила, что Советский Союз заплатил жизнями свыше 27 миллионов своих граждан за мирное небо. Все эти люди погибли в немецких концлагерях, под обстрелами, от голода и непосильного принудительного труда.
Российская сторона потребовала отмены запрета, указав, что такое решение воспринимается как дискредитация, противоречащая послевоенному историческому примирению россиян с немцами.
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Дипмиссия напомнила, что Советский Союз заплатил жизнями свыше 27 миллионов своих граждан за мирное небо. Все эти люди погибли в немецких концлагерях, под обстрелами, от голода и непосильного принудительного труда.
Российская сторона потребовала отмены запрета, указав, что такое решение воспринимается как дискредитация, противоречащая послевоенному историческому примирению россиян с немцами.
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Анастасия Чинкова