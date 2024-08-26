Правительство поддержало переименование ярославского Ростова в Ростов Великий

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Правительство России поддержало идею переименования города Ростова в Ярославской области в Ростов Великий. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.
В своём телеграм-канале губернатор написал, что от федерального правительства уже получено положительное заключение по поводу переименования. Документ подписан вице-премьером, руководителем аппарата правительства РФ Дмитрием Гончаренко. Заключение кабинета министров направлено в Государственную думу. Евраев выразил надежду, что все юридические процедуры, связанные с переименованием, будут завершены ещё до конца текущего года.
Ростов был впервые упомянут в «Повести временных лет» под 862 годом. Хотя археологического подтверждения этой летописной даты пока не удалось обнаружить, именно с неё ведётся официальное летосчисление возраста Ростова, одного из самых древних городов России.
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Александр Бойцов