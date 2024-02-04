У жителей Екатеринбурга изъяли паспорта из-за несуществующего города Свердловск

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У жителей Екатеринбурга изъяли загранпаспорта из-за несовпадения города рождения с данными в обычном паспорте, где указан город Свердловск. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что ряд жителей города столкнулся с изъятием документов при попытке выезда за границу. Погранслужба заявила, что указанного в паспортах города рождения Свердловска не существует. При этом в загранпаспортах россиян прописан уже Екатеринбург.
Управляющий партнёр юридической компании «Справедливые решения» Михаил Репринцев в беседе с РБК подчеркнул, что переименование города не является основанием для изъятия документов. Он добавил, что сложившаяся ситуация связана с излишним формализмом конкретных сотрудников Погранслужбы.
При этом доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский порекомендовал жителям переименованных городов заранее проверить совпадение сведений в разных документов, чтобы не столкнуться с проблемами.
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Управляющий партнёр юридической компании «Справедливые решения» Михаил Репринцев в беседе с РБК подчеркнул, что переименование города не является основанием для изъятия документов. Он добавил, что сложившаяся ситуация связана с излишним формализмом конкретных сотрудников Погранслужбы.
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Анастасия Чинкова