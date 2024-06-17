Правительство поддержало высылку находящихся в РФ без оснований иностранцев

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Правительство России поддержало законопроект, направленный на введение миграционного режима высылки иностранцев, у которых нет законных оснований находиться в стране. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что данные нововведения предлагаются внести в закон «О правовом положении иностранных граждан в России». В случае его принятия для попадающих под него мигрантов будет установлен запрет на выезд за пределы региона проживания или смену места жительства без уведомления соответствующих органов.
Примечательно, что этот законопроект могут обсудить в ходе пленарного заседания, которое состоится во вторник, 18 июня.
Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект о праве полиции принимать решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства.
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Примечательно, что этот законопроект могут обсудить в ходе пленарного заседания, которое состоится во вторник, 18 июня.
Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект о праве полиции принимать решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства.
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Екатерина Коршунова