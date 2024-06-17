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В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по мигрантам, мешавшим спать

Мужчина, стрелявший в шумную компанию из ружья в Екатеринбурге, сдался полиции
17 июня 2024, 16:11
Фото: iStock/Savusia Konstantin

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по мигрантам, которые мешали спать. Об этом пишет «КП-Екатеринбург».
42-летний Данил проживает с супругой и тремя детьми. В тот поздний вечер вся семья не могла уснуть из-за кричащих мигрантов под окнами.

Мужчина открыл окно и сделал замечание. В ответ услышал много нелесных слов в свой адрес.



После чего Данил достал из сейфа ружье, вышел на улицу и выстрелил несколько раз в воздух. Мигранты также открыли огонь.

Примечательно, что инцидент завершился без пострадавших. На следующий день мужчина сам пришел в полицию и сдался. В настоящее время нарушителей спокойствия ищут.

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СК: киллеры пытались расстрелять директора подмосковного рынка во время ДТП
17 июня 2024, 16:42

Фото: iStock/Diy13

Киллеры совершили ДТП на дороге в Московской области, чтобы попытаться застрелить директора столичного рынка в Отрадном — покушение заказал его компаньон. Об этом сообщили в пресс-службе главка Следственного комитета по Москве.
ЧП произошло в феврале этого года. В районе Павловского Посада убийцы спровоцировали аварию, врезавшись в машину директора рынка на ВАЗ-2107. После чего они пытались застрелить мужчину, но ему удалось выжить с ранениями в шее и руке.

Согласно информации следствия, задержали пятерых подозреваемых. Часть из преступников была обнаружена в Краснодарском крае. Заказчиком преступления выступил компаньон пострадавшего. Убийцам обещали вознаграждение в размере 2,5 миллионов рублей.

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#подмосковье
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В российском регионе сообщили о падении БПЛА на крышу колледжа
В Екатеринбурге сообщили о падении БПЛА на крышу колледжа
17 июня 2024, 16:25

Фото: iStock/Naypong

В екатеринбургский политехникум поступило анонимное сообщение о падении беспилотника на крышу. Об этом пишет URA.RU.
Отмечается, что эту информацию подтвердили в администрации учреждения. Примечательно, что данные о падении дрона поступили в устной форме.

Спустя некоторое время после получения сообщения выяснилось: тревога оказалась ложной. В настоящее время колледж работает в штатном режиме.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны ночью уничтожили шесть беспилотников над тремя областями России. ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации.

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В Подмосковье спасли заблудившихся в лесу мужчину с ребенком
17 июня 2024, 16:10

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели из леса дедушку с внуком. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В службу 112 о пропаже мужа с 10-летним ребенком сообщила супруга мужчины. Она рассказала, что любители «тихой охоты» отправились в лес за грибами и перестали выходить на связь.

«Дежурная смена спасателей оперативно выехала в предполагаемое место поиска и начала прочесывать лес, подавая звуковые сигналы, работая на отклик. К спасательной операции присоединились сотрудники ГКУ МО «Мособллес» и МВД. Поиски продлились более трех часов, после чего, ориентируясь на звуковые сигналы, грибники смогли выйти к спасателям. Медицинская помощь никому не потребовалась», — поделился начальник ПСЧ Владислав Макеев.

Инцидент произошел неподалеку от деревни Аксеново, СНТ «Прожектор», Волоколамского городского округа.

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Сотрудники ДПС Подмосковья помогли доставить в больницу задыхающегося ребёнка
17 июня 2024, 15:21

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Ребёнка, задыхающегося из-за инородного предмета в дыхательных путях, помог экстренно доставить в больницу экипаж ДПС. Инцидент произошёл в городском округе Истра, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«У посёлка Северный округа Истра к патрульной машине подъехала иномарка. Оттуда вышла беременная женщина, она рассказала, что ей срочно нужна помощь. В машине находился её сын, в дыхательных путях у мальчика застрял инородный предмет», — говорится в сообщении.
Сотрудники ДПС — капитан полиции Роман Гимушин и старший лейтенант полиции Евгений Ковынёв — приняли решение довести ребёнка до больницы в служебном автомобиле. Спустя несколько минут они уже передали мать с ребёнком врачам.

Сейчас жизни ребёнка ничего не угрожает, а его мать записала сообщение с благодарностью полицейским.

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На военном полигоне Либава в Чехии прогремел взрыв, есть раненые
17 июня 2024, 14:50

Фото: iStock/Konoplytska

На военном полигоне Либава на востоке Чехии взорвались боеприпасы. Об этом проинформировала пресс-служба армии в социальной сети Х.
Уточняется, что взорвался неустановленный тип боеприпасов. Согласно информации источника, при взрыве пострадали по меньшей мере 9 человек.

Данное происшествие расследует военная полиция. На место инцидента направили спасательный вертолет.

Иные подробности в настоящее время не уточняются.

Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде прогрел мощный взрыв, который выбил стёкла в окнах соседних домов, повредил автомобили. Происшествие произошло на пиротехническом складе. Количество жертв составило 25 человек.

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В Мариуполе подросток выстрелил из отцовского РПГ-22 и ранил троих детей
17 июня 2024, 14:44

Фото: iStock/Diy13

В Мариуполе подросток выстрелил из отцовского РПГ-22, в результате чего ранения получили трое детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В числе пострадавших оказались две девочки 3 и 15 лет и 10-летний мальчик. Дети госпитализированы, медики оказывают им необходимую помощь.

Отмечается, что пострадавшие находятся в стабильном состоянии. В настоящее время следователи проводят проверку в связи с произошедшим ЧП.

Мотив поступка подростка остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке школьник случайно выстрелил в десятилетнего мальчика из травматического пистолета во время игры. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#мальчик
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Педофила осудили на 17 лет за изнасилование двух девочек в Петербурге
17 июня 2024, 14:18

Фото: iStock/Michał Chodyra

Петербургский городской суд приговорил педофила, изнасиловавшего двух девочек, к 17 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Мужчину признали виновным по трем статьям УК: об изнасиловании, незаконном сбыте запрещенных веществ, изготовлении порноматериалов с участием детей и склонении к употреблению наркотиков. На суде преступник признал свою вину по всем пунктам, кроме последнего.

Прокурор просил для педофила 23 года тюрьмы, однако суд принял решение назначить ему 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Заседание прошло в закрытом режиме.

24-летний Александр Шевченко изнасиловал двух девочек 10 и 11 лет. Отец одной из них обратился в полицию после её отравления неустановленным веществом. Девочки рассказали полицейским о незнакомце, который что-то закапал им в нос и изнасиловал в офисе на Гельсингфорсской улице. Мужчину оперативно вычислили и задержали.

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#девочка
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В Щёлкове спасатели освободили водителя грузовика, зажатого в кабине из-за ДТП
17 июня 2024, 14:17

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Два грузовика столкнулись лоб в лоб на 66-м километре трассы А-107 в округе Щёлково, в результате происшествия водитель фургона, перевозившего продукты, оказался зажатым в кабине. На помощь пострадавшему пришли спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились очевидцы аварии. Спасатели немедленно отправились на место происшествия. Там они при помощи гидравлического инструмента разблокировали пострадавшего водителя, зафиксировали его на жёстких носилках и перенесли в машину скорой помощи», — говорится в сообщении.
Спасённого мужчину госпитализировали с множественными травмами.

Ранее сообщалось, что работники Мособлпожспаса потушили грузовик, который загорелся на дороге у деревни Плесенское Наро-Фоминского городского округа.

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Rzeczpospolita: В Польше исчезли трое осужденных за шпионаж на РФ
17 июня 2024, 12:48

Фото:istockphoto/Longfin Media

Трое осужденных за шпионаж в пользу РФ пропали в Польше. Как сообщило издание Rzeczpospolita, пропавших осудили еще в конце прошлого года, но никто из них не отбывает наказание. Уточняется, что пропали гражданин Украины Ярослав Б., гражданка Белоруссии Мария М., а также несовершеннолетний Артур М. Им назначили минимальные тюремные сроки от более одного года до полутора лет заключения.
В частности, Ярославу Б. о наказании напомнили в мае, Артура М. должны были доставить в колонию, а Мария М. не пришла на заседание суда о своем условно-досрочном освобождении.

По словам представителя министра-координатора польских спецслужб Яцека Добжинского, сейчас за шпионаж сидят 12 человек, еще одного должны доставить, а одного разыскивают.

Ранее сообщалось, что Польша выслала россиянина по подозрению в шпионаже на Россию.

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