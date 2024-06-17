В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по мигрантам, мешавшим спать

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В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по мигрантам, которые мешали спать. Об этом пишет «КП-Екатеринбург».
42-летний Данил проживает с супругой и тремя детьми. В тот поздний вечер вся семья не могла уснуть из-за кричащих мигрантов под окнами.
Мужчина открыл окно и сделал замечание. В ответ услышал много нелесных слов в свой адрес.
После чего Данил достал из сейфа ружье, вышел на улицу и выстрелил несколько раз в воздух. Мигранты также открыли огонь.
Примечательно, что инцидент завершился без пострадавших. На следующий день мужчина сам пришел в полицию и сдался. В настоящее время нарушителей спокойствия ищут.
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Мужчина открыл окно и сделал замечание. В ответ услышал много нелесных слов в свой адрес.
После чего Данил достал из сейфа ружье, вышел на улицу и выстрелил несколько раз в воздух. Мигранты также открыли огонь.
Примечательно, что инцидент завершился без пострадавших. На следующий день мужчина сам пришел в полицию и сдался. В настоящее время нарушителей спокойствия ищут.
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Екатерина Коршунова