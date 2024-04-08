Пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы — Бастрыкин

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в России выросло число мигрантов и преступлений, которые они совершают. Об этом он говорил в рамках XI Петербургского международного юридического форума.
«У нас по итогам 22-го года находилось 14,5 миллиона мигрантов, в 21-м году — 12 миллионов, то есть количество мигрантов увеличивается. И в комментариях, которые я стараюсь читать в наших сетях Следственного комитета, вот такая идея высказывается людьми: пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы», — заявил Бастрыкин.
Он отметил, что в России резко увеличилось число преступлений, совершённых мигрантами. По словам главы СК РФ, убийств стало на 18% больше. Особенно это проявляется в крупных городах.
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