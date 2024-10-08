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Правительство РФ утвердило постановление о создании СЭЗ в трёх регионах

Кабмин: СЭЗ создадут в Белгородской, Брянской и Курской областях
08 октября 2024, 10:49
Фото: iStock/Yury Gubin

Фото: iStock/Yury Gubin

Правительство России утвердило постановление о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) на отдельных территориях Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.
Отмечается, что все участники этой особой зоны смогут воспользоваться льготами по налогу на прибыль, налогу на имущество, а также платить пониженные страховые взносы.

По данным правительства, создание СЭЗ позволит предпринимателям сократить финансовые издержки, увеличить объёмы производства продукции, сохранить ныне действующие и сознать новые рабочие места и обеспечить всеми необходимыми товарами и услугами жителей приграничных районов указанных областей.



Напомним, что федеральный закон о распространении преференциального режима СЭЗ на ряд территорий Белгородской, Брянской и Курской областей президент России Владимир Путин подписал 22 июня 2024 года. Постановление подготовлено для реализации данного закона.

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Евросоюз готовит Украину к выгодному мирному договору
Шефчович: ЕС обеспечит Украине преимущество для мира на выгодных условиях
08 октября 2024, 11:22

Фото: сайт ЕС

Евросоюз должен обеспечить Украине особое положение, которое позволит ей заключить мир на выгодных условиях. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в Страсбурге в ходе подготовки к саммиту стран ЕС.
«Нашей целью должна оставаться подготовка дороги к полноценному членству Украины в ЕС и обеспечение такого положения, которое позволит Украине обсуждать мир на выгодных условиях», — заявил Шефчович.
По данным Шечовича, на саммите Евросовета 17-18 октября страны обсудят развитие обороны вокруг Украины и подготовку страны к предстоящей зиме. Сейчас ЕС занимается ремонтом сетей и стабилизирует поставки энергии на Украину.

Также вице-президент Еврокомиссии сообщил о подготовке очередного финансового пакета помощи.
«Мы стремимся как можно быстрее достичь соглашения по нашему предложению по предоставлению кредита макрофинансовой помощи в размере до 35 млрд евро в качестве взноса в общий кредит «Большой семерки». Важно, чтобы средства были готовы к концу года», — сказал Шефчович.

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FT: Украина и её союзники признали необходимость переговоров с Россией
08 октября 2024, 11:13

Фото: iStock/Diy13

Украина и её западные союзники признали необходимость проведения переговоров с Россией по вопросам территориальной целостности на фоне изменяющихся настроений на Западе и отступления ВСУ в Донбассе. Об этом пишет газета Financial Times.
Отмечается, что настроения стремительно меняются в Вашингтоне, Киеве и других западных столицах. Всё чаще звучат предложения о необходимости дипломатического разрешения конфликта для сохранения большей части Украины.

При этом киевские власти продолжают сталкиваться с недостатком поддержки для реализации данных целей. Трудности также усугубляются отступлением ВСУ в Донбассе, приближением зимы и предстоящими президентскими выборами в США. Также союзники начали всё чаще интересоваться ситуацией на Ближнем Востоке.

Кроме того, в кулуарах начали обсуждать возможность соглашения, которое позволит России сохранить контроль над освобождёнными территориями, а Украина, в свою очередь, может рассчитывать на вступление в НАТО с гарантией безопасности в контролируемых ею границах.

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Замглавы МИД РФ Грушко: В НАТО прорабатывают варианты противостояния с Россией
08 октября 2024, 10:53

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В Североатлантическом альянсе прорабатывают различные варианты ведения боевых действий против России. Причём делают это даже особенно не скрываясь.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. По его словам, высшие военные чины НАТО практически перестали скрывать, что готовятся к потенциальному вооружённому столкновению с Россией. Любой политес прочно забыт, перед представителями военного командования блока ставятся вполне конкретные задачи, подчеркнул дипломат.

В подтверждение своих слов заместитель главы российского внешнеполитического ведомства указал, что альянс отрабатывает логистические маршруты для быстрой переброски войск через Атлантику, на востоке блока в открытую размещаются склады вооружений, развёртываются воинские контингенты. В плане учений Steadfast Defender впервые фигурировало не абстрактное государство-противник, а конкретно Россия.

Грушко подчеркнул, что именно НАТО всячески повышает градус напряжённости в отношениях. Альянс отказался от диалога и встал на путь открытой конфронтации, что ведёт к разрушению и без того не слишком прочных инструментов безопасности в Европе и ставит мир перед реальной угрозой полномасштабной войны, заключил российский дипломат.

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#мир
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В Белоруссии 45 человек стали фигурантами дела о захвате власти
08 октября 2024, 10:52

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

В Белоруссии 45 человек стали фигурантами дела по обвинению в экстремизме и захвате власти. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета республики в своём Telegram-канале.
Отмечается, что представители действующего в стране радикального сообщества анонсировали очередную инициативу, получившую название «Платформа 2025». Её преступный замыслен подразумевает консолидацию экстремистов для координации действий во время электоральной кампании в Белоруссии.

Сотрудникам Следственного комитета удалось оперативно зафиксировать деятельность ещё 22 лиц, помимо уже известных, и возбудить уголовные дела. Все они присоединились к деятельности бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и её сторонников по захвату государственной власти в стране неконституционным путём.

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#белоруссия
#следственный комитет
#власть
#уголовное дело
#экстремизм
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КНДР может направить военных на Украину, считают в Минобороны Южной Кореи
МО Южной Кореи: КНДР может направить войска на Украину для поддержки РФ
08 октября 2024, 10:35

Фото: iStock/Andrea Nicolini

Северная Корея может направить своих военных из регулярных вооружённых сил на Украину для оказания поддержки России. С таким предположением выступил глава Минобороны Южной Кореи Ким Ё Хён, слова которого передаёт местное агентство Ренхап.
Он отметил, что такой сценарий вероятен, поскольку Москва и Пхеньян подписали взаимный договор, который похож на военный союз, что позволяет КНДР отправить свои войска на помощь ВС РФ.

Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности задействования северокорейских военных в СВО, заявил, что Москва не просила об этом, поскольку в этом нет никакой необходимости.

Напомним, что 18-19 июня во время визита Путина в Пхеньян, стороны заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

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#южная корея
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Франция начнёт готовиться к противостоянию с Россией
Politico: Франция со следующего года начнёт готовиться к противостоянию с РФ
08 октября 2024, 10:09

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Армия Франции со следующего года начнёт подготовку к противостоянию с Россией, в том числе военную подготовку в рамках НАТО. Об этом пишет газета Politico.
Отмечается, что речь идёт о крупных учениях НАТО «Дакийская весна 2025», которые состоятся в Румынии в предстоящем году. Франция в рамках этой подготовки займёт особое место, поскольку она получила задание от Североатлантического альянса подготовить к 2027 году целую дивизию со своими вооружениями и боеприпасами.

Ранее страна «играла в войну», но теперь у неё есть «определённый враг», поэтому будет вестись подготовка людей, которые на самом деле «будут воевать», заявил глава сухопутного командования сухопутных войск в Европе, генерал Бертран Тужуза.

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#учения
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Стали известны причины обновления ядерной доктрины
Грушко: РФ обновляет ядерную доктрину, чтобы у ее противников не было иллюзий
08 октября 2024, 09:35

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Российская Федерация обновляет свою ядерную доктрину, чтобы ее противники не питали иллюзий относительно готовности Москвы обеспечить свою безопасность всеми доступными способами. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, в концептуальном, политическом и военно-техническом аспектах ядерные государства НАТО, а также сам альянс, провозгласивший себя ядерным, увеличивают значение ядерного оружия в своей стратегии.

Ранее сообщалось, что корректировки ядерной доктрины России уже готовы, сейчас они будут оформляться. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изменения обусловлены участием стран Запада в украинском конфликте и продвижение инфраструктуры НАТО в сторону российской границы.

До этого президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России в ходе заседания Совбеза РФ. Глава государства отметил, что нападение на Российскую Федерацию со стороны другого государства при участии любой ядерной державы будет рассматриваться как совместное.

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#нато
#рф
#ядерное оружие
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В Нидерландах заявили о резком сокращении суммы замороженных российских активов
De Telegraaf: Сумма замороженных активов в стране сократилась в семь раз
08 октября 2024, 09:22

Фото: istockphoto/Valeriy Lushchikov

Сумма замороженных российских активов в Нидерландах составляет 97,2 миллиона евро. Такая цифра указана в докладе министра иностранных дел страны Каспара Вельдкампа.
Выдержки из доклада главы МИД Нидерландов приводит газета De Telegraaf. В публикации отмечается, что ещё в начале нынешнего года сообщалось о блокировке в стране 660-ти миллионов евро. Теперь же эта цифра не дотягивает даже до сотни миллионов. Легко подсчитать, что сумма замороженных в Нидерландах зарубежных активов Российской Федерации сократилась почти в семь раз.

В докладе Вельдкампа сообщается, что такое значительное изменение суммы заблокированных активов РФ связано с разморозкой некоторой их части, причём весьма заметной. Например, говорится о сумме в 230 миллионов евро, которые были разморожены для некой компании, чтобы она могла осуществлять международные платежи. Подчёркивается, что эта фирма сумела «формально дистанцироваться» от своего российского владельца путём построения сложной юридической и финансовой конструкции.

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#евро
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#рф
#нидерланды
#активы
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Глава МАГАТЭ Гросси высказался о гибели сотрудника Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ Гросси: Угрозы сотрудникам Запорожской АЭС неприемлемы
08 октября 2024, 08:58

Фото: istockphoto/Alexey Tolmachov

Угрозы в адрес сотрудников Запорожской атомной электростанции являются неприемлемыми. Они прямо противоречат сложившимся принципам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Об этом заявил глава организации Рафаэль Гросси. Так он прокомментировал реакцию Государственного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины на убийство сотрудника ЗАЭС в пятницу, 4 октября. В публичном заявлении ГУР не опровергается причастность ведомства к совершённому преступлению, а также прямо говорится об «угрозе возмездия» по отношению к другим людям, работающим на станции.

По словам главы МАГАТЭ, подобные угрозы мешают сотрудникам, которые никак не отвечают за военную и политическую обстановку, выполнять свои обязанности на их и без того опасной и очень ответственной работе. Уточняется, что представители агентства общались с киевскими властями, которые не подтвердили и не опровергли участие в убийстве работника ЗАЭС.

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#заэс
#гур украины
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