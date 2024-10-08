Правительство РФ утвердило постановление о создании СЭЗ в трёх регионах

Фото: iStock/Yury Gubin
Правительство России утвердило постановление о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) на отдельных территориях Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.
Отмечается, что все участники этой особой зоны смогут воспользоваться льготами по налогу на прибыль, налогу на имущество, а также платить пониженные страховые взносы.
По данным правительства, создание СЭЗ позволит предпринимателям сократить финансовые издержки, увеличить объёмы производства продукции, сохранить ныне действующие и сознать новые рабочие места и обеспечить всеми необходимыми товарами и услугами жителей приграничных районов указанных областей.
Напомним, что федеральный закон о распространении преференциального режима СЭЗ на ряд территорий Белгородской, Брянской и Курской областей президент России Владимир Путин подписал 22 июня 2024 года. Постановление подготовлено для реализации данного закона.
Читайте также:
Путин подписал закон о налоговых льготах для СЭЗ в приграничных регионах
Минстрой разработал законопроект о создании свободной экономической зоны в новых регионах России
Бюджетникам в России предложили увеличить зарплаты
По данным правительства, создание СЭЗ позволит предпринимателям сократить финансовые издержки, увеличить объёмы производства продукции, сохранить ныне действующие и сознать новые рабочие места и обеспечить всеми необходимыми товарами и услугами жителей приграничных районов указанных областей.
Напомним, что федеральный закон о распространении преференциального режима СЭЗ на ряд территорий Белгородской, Брянской и Курской областей президент России Владимир Путин подписал 22 июня 2024 года. Постановление подготовлено для реализации данного закона.
Читайте также:
Путин подписал закон о налоговых льготах для СЭЗ в приграничных регионах
Минстрой разработал законопроект о создании свободной экономической зоны в новых регионах России
Бюджетникам в России предложили увеличить зарплаты
Анастасия Чинкова