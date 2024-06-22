Путин подписал закон о налоговых льготах для СЭЗ в приграничных регионах

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах и преференциях для свободной экономической зоны (СЭЗ) на территориях, прилегающих к Донбассу и Новороссии.
Документ, подписанный главой государства, опубликован на официальном портале правовой информации. Новый закон вносит поправки в Налоговый кодекс РФ и является сопутствующим закону, распространяющему режим свободной экономической зоны на территории, прилегающие к Донбассу и Новороссии.
Речь идёт о территориях, которые граничат с Луганской и Донецкой народными республиками, с Херсонской и Запорожской областями, а также с Украиной. Это Ростовская, Белгородская, Курская, Брянская и Воронежская области, а также Республика Крым.
В числе льгот, которые будут предоставлены компаниям, осуществляющим деятельность на данных территориях, будет нулевая ставка по налогу на прибыль сроком на десять лет в отношении прибыли, полученной от реализации инвестиционного проекта в СЭЗ, освобождение на 10 лет от уплаты налога на имущество организаций. Также вводится упрощённая процедура градостроительной деятельности и землепользования. Кроме того, в СЭЗ будет действовать режим свободной таможенной зоны.
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Речь идёт о территориях, которые граничат с Луганской и Донецкой народными республиками, с Херсонской и Запорожской областями, а также с Украиной. Это Ростовская, Белгородская, Курская, Брянская и Воронежская области, а также Республика Крым.
В числе льгот, которые будут предоставлены компаниям, осуществляющим деятельность на данных территориях, будет нулевая ставка по налогу на прибыль сроком на десять лет в отношении прибыли, полученной от реализации инвестиционного проекта в СЭЗ, освобождение на 10 лет от уплаты налога на имущество организаций. Также вводится упрощённая процедура градостроительной деятельности и землепользования. Кроме того, в СЭЗ будет действовать режим свободной таможенной зоны.
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Александр Бойцов