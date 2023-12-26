Правительство утвердило индексацию отдельных выплат военнослужащим с 2024 года

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk
Правительство РФ утвердило индексацию отдельных выплат военнослужащим с 1 января 2024 года, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
«Правительство РФ утвердило индексацию отдельных выплат военнослужащим на 4,5% с 1 января», — сообщается в тексте обнародованного документа.
Уточняется, что изменения коснутся заработных плат военнослужащих, сотрудников ряда федеральных органов исполнительной власти, а также уволенных с военной службы граждан, которые проходят военные сборы.
Напомним, в последний раз зарплаты военнослужащих были увеличены 1 октября 2023 года. Тогда уровень денежных компенсаций был увеличен на 10,5 процентов.
Читайте также:
В России на 10,5% выросли оклады военных и силовиков
Фаевская призвала разрабатывать программы реабилитации для участников СВО
Шойгу: ВС РФ выполнили главную цель года – сорвали контрнаступление ВСУ
Евгения Парфентьева