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Правительство утвердило индексацию отдельных выплат военнослужащим с 2024 года

26 декабря 2023, 22:06
Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Правительство РФ утвердило индексацию отдельных выплат военнослужащим с 1 января 2024 года, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
«Правительство РФ утвердило индексацию отдельных выплат военнослужащим на 4,5% с 1 января», — сообщается в тексте обнародованного документа.

Уточняется, что изменения коснутся заработных плат военнослужащих, сотрудников ряда федеральных органов исполнительной власти, а также уволенных с военной службы граждан, которые проходят военные сборы.


Отмечается, что индексация денежных выплат связана с уровнем инфляции в стране.

Напомним, в последний раз ​зарплаты военнослужащих были увеличены 1 октября 2023 года. Тогда уровень денежных компенсаций был увеличен на 10,5 процентов.

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#военные
#правительство
#зарплаты
#индексация
#рф
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В Московской области стартовала операция «Ёлочка»
26 декабря 2023, 21:21

мле

В подмосковных лесах началась операция «Ёлочка». Её главная цель – охрана хвойных молодняков и лесных культур от незаконных рубок перед новым годом, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Несанкционированная рубка даже одного дерева для украшения дома к Новому году – уже уголовное преступление. Чтобы не омрачить новогодний праздник, рекомендуем приобретать новогодние ели и сосны в питомниках Центрлесхоза и на организованных ёлочных базарах», – сказала замдиректора Сергиево-Посадского филиала Мособллеса – лесничий Раиса Прилуцкая.
На территории Сергиево-Посадского лесничества в границах одноимённого городского округа увеличена кратность патрулирования лесов. К патрулированию приступили мобильные патрульные группы инспекторов, сотрудники правоохранительных органов, представители местного самоуправления и общественные лесные инспекторы. Они выявляют и пресекают факты рубки и незаконной заготовки хвойных деревьев для новогодних праздников. Для предупреждения правонарушений проводится агитационная работа с населением с раздачей агитационного материала.

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#природа
#охрана
#подмосковье
#московская область
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Комиссия парламента Турции одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО
26 декабря 2023, 20:18

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Турецкая парламентская комиссия по иностранным делам одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что после одобрения протокол был направлен в Генеральную Ассамблею.

Большинство участников голосования приняли протокол о членстве Швеции в НАТО. Однако оппозиционная «Хорошая партия» и «Партия Счастья» выступили против одобрения документа.

Ранее, в ноябре, «Хорошая партия» требовала отзыва рассмотрения заявки на членство в НАТО Швеции. Это было связано с тем, что партия не смогла получить «удовлетворительных ответов» от МИД на вопросы о конкретных шагах по удовлетворению требований и опасений Турции.

Напомним, что Швеция вместе с Финляндией направила заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года. Последняя страна вошла в состав Североатланстического альянса 4 апреля, а вот Швеция так и не получила разрешения из-за неодобрения со стороны Турции и Венгрии.

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#турция
#парламент
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Путин заявил о планах по расширению расчётов в нацвалютах между странами СНГ
26 декабря 2023, 20:04

Фото: сайт Кремля

Россия в ходе своего председательства в СНГ в следующем году будет заниматься расширением расчётов в национальных валютах. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на неформальном саммиите глав Содружества.
По словам главы государства, переход на расчёты в нацвалютах между странами СНГ позволит обеспечить экономическую и финансовую независимость государств.

Также Путин пообещал, что уделил внимание укреплению сотрудничества в сфере экономики со странами Содружества.

Российский президент привёл статистику, согласно которой товарооборот между странами за текущий год значительно вырос. За десять месяцев рост составил 2% или 83,7 миллиарда долларов.

Вместе с тем, Россия как председатель СНГ планирует проводить совместную работу по поддержанию безопасности и стабильности в Евразии, борьбе с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью, коррупцией и незаконным оборотом наркотических веществ.

Путин призвал лидеров государств поддержать предложения России о создании Евразийской академии киноискусств, учреждения Евразийской кинопремии, а также создания международного песенного конкурса «Интервидение».

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#владимир путин
#россия
#сотрудничество
#президент
#валюта
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Бабурин подал документы на выдвижение кандидатом в президенты РФ
26 декабря 2023, 19:54

Фото: iStock/Chattrawutt

Председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин подал документы в ЦИК на выдвижение кандидатом на президентские выборы в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости.
Кандидатом в президенты России Бабурин был выдвинут в субботу съездом «Российского общенародного союза».

Ранее сообщалось, что депутат Московской области Борис Надеждин 26 декабря прибыл в ЦИК и лично подал документы на выдвижение кандидатом на предстоящие выборы главы государства. Свою кандидатуру политик выдвинул от партии «Гражданская инициатива».

Напомним, что выборы президента России пройдут в течение трёх дней – с 15 по 17 марта 2024 года.

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#цик
#кандидаты
#выборы
#президент
#документы
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Jagran: Учёные выяснили, какой фрукт снижает риск развития рака
Jagran: Учёные выявили влияние употребления груш на снижение риска развития рака
26 декабря 2023, 19:12

Фото: istockphoto/Everyday better to do everything you love

Согласно исследованию учёных-медиков из University of Illinois at Chicago и других исследовательских учреждений, употребление груш может оказывать различные положительные воздействия на организм человека, включая защиту от рака и поддержку здоровья костей.
Благодаря высокому содержанию пищевых волокон, груши помогают поддерживать здоровый вес, создавая ощущение сытости и поддерживая нормальное функционирование пищеварительной системы, передаёт издание Jagran. Вещества, содержащиеся в этом фрукте, обладают антимутагенными и противораковыми свойствами. Употребление большого количества груш в пищу поможет снизить риск развития онкологии мочевого пузыря, желудка и легких.

Благодаря богатому содержанию флавонидов, груши помогают остановить повреждение клеток, вызываемое хроническими воспалениями, которые могут привести к развитию болезни Альцгеймера, а также раку и диабету. Кроме того, употребление в пищу богатых бором груш поможет облегчить усвоение кальция, что будет способствовать сохранению здоровья костей.

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#рак
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Путин рассказал о планах РФ на время председательства в СНГ
Путин: Россия во время председательства в СНГ уделит внимание экономике
26 декабря 2023, 19:01

Фото: kremlin.ru

В своё время председательства в Содружестве Независимых Государств (СНГ) Россия уделит пристальное внимание экономики, с таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин на открытии неформального саммита СНГ.
«Естественно, мы уделим самое пристальное внимание дальнейшему укреплению экономического сотрудничества в рамках СНГ. В уходящем году товарооборот между нашими странами продемонстрировал устойчивый рост. По данным за 10 месяцев, он увеличился на два процента и составил 83,7 миллиарда долларов», — прокомментировал ситуацию глава РФ.

Российский лидер также подчеркнул, что в качестве председателя СНГ, Россия займётся поддержанием безопасности во всём евразийском регионе, а также вступит в борьбу с терроризмом, экстремизмом, контрабандой наркотиков и коррупцией.

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#россия
#владимир путин
#экономика
#валюта
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ХАМАС и «Исламский джихад» обсуждают план Каира по прекращению огня в Газе
26 декабря 2023, 17:46

Фото: istockphoto/Stadtratte

Радикальные палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» серьёзно обсуждают план Египта по мирному урегулированию в секторе Газа. Представители обоих исламских движений сделали об этом совместное заявление.
По сообщению телеканала Al Hadath, палестинские лидеры отметили, что египетский документ является результатом важной и продуманной работы и по нему ведётся самое серьёзное у углублённое обсуждение. Представители группировок назвали недостоверной информацию о том, что ХАМАС и «Исламский джихад» отвергают план, предложенный Каиром. Они также отметили важную роль Египта в ближневосточном урегулировании и добавили, что открыты для его посреднических усилий.

Ранее Египет предложил поэтапный план прекращения огня в Газе и перехода к мирному урегулированию. Он включал в себя гуманитарные перемирия для обмена пленными между ХАМАС и Израилем, формирование временного технократического правительства для подготовки президентских выборов в Палестине, а также постепенный вывод израильских войск с территории анклава и возвращение вынужденных переселенцев в свои дома.

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#план
#египет
#дома
#хамас
#израиль
#сектор газа
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Американский генерал Твитти допустил победу России в украинском конфликте
26 декабря 2023, 17:28

Фото: istockphoto/ValleraTo

Итог конфликта на Украине вполне может склониться в сторону России. Такое мнение высказал бывший заместитель командующего Европейским контингентом вооруженных сил США, генерал-лейтенант Стивен Твитти.
В эфире телеканала NBC News американский военачальник заявил, что «чаша весов может склониться» в сторону Москвы, если Киев своевременно не получит новую финансовую поддержку, вооружения, технику и дополнительные силы от западных союзников.

Твитти также добавил, что ныне ситуация складывается таким образом, что, если не будет явного победителя, то возникнет тупиковая ситуация и, возможно, замороженный конфликт. Американский генерал, впрочем, оговорился, что война — это крайне непредсказуемое мероприятие. Последнее высказывание однако не отменяет того факта, что даже высшие военные чины в США и НАТО сильно сомневаются в возможности успеха Киева в конфликте.

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#киев
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Алиев и Пашинян впервые встретились после операции в Карабахе и пожали друг другу руки
Алиев и Пашинян впервые встретились после операции Азербайджана в Карабахе
26 декабря 2023, 17:26

Фото: istock / Sophie_James

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые встретились после событий 2023 года в Нагорном Карабахе. На неформальном саммите лидеров стран СНГ политики пожали друг другу руки. Об этом пишут РИА Новости

Сообщается, что сначала Алиев поздоровался с президентом РФ Владимиром Путиным, затем поприветствовал несколько глав стран СНГ, а уже после — с Пашиняном.

26 декабря в Северной столице состоялся саммит глав государств СНГ. Путин пригласил коллег из Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Таджикистана, Туркмении, Киргизии и Узбекистана начать общаться во время экскурсии по дворцово-парковым комплексам Санкт-Петербурга вместо общения за столом переговоров.

До этого сообщалось, что президента Украины Владимира Зеленского в последний момент не пустили на саммит Евросоюза. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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