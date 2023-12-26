Фаевская призвала разрабатывать программы реабилитации для участников СВО

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской
По итогам медико-социальной экспертизы участников СВО необходимо разрабатывать программы реабилитации. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, сообщили в её пресс-службе.
Подмосковный омбудсмен обсудила с руководителем Главного бюро медико-социальной экспертизы по региону Александром Шустом вопросы помощи участникам спецоперации.
Как напомнили в пресс-службе, для участников спецоперации с ампутациями медико-социальная экспертиза проводиться три рабочих дня, для остальных – до 10 дней.
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«Многим участникам СВО, вернувшимся с травмами и увечьями, необходима медико-социальная экспертиза. По данным федерального Минтруда, более 80% освидетельствований проходит на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Очень важно, чтобы процедура проходила согласно установленным срокам с последующей разработкой программы реабилитации», – отметила Фаевская.
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Лора Луганская