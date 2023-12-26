Российские военные выполнили главную цель года, сообщил Шойгу

Фото: сайт Кремля
ВС РФ выполнили главную задачу этого года – сорвали контранступление ВСУ. Об этом в ходе итогового тематического селекторного совещания сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
Также Шойгу добавил, что Верховный главнокомандующий Владимир Путин дал высокую оценку работе руководства и российских военнослужащих. Он выразил благодарность за добросовестное выполнение установленных руководством целей.
Читайте также:
Бойцов ВС РФ, отличившихся при взятии Марьинки, представят к госнаградам
Шойгу пояснил, какие преимущества дает освобождение Марьинки
Шойгу: Число контрактников ВС РФ до конца 2024 году увеличат до 745 тыс. человек
Анастасия Чинкова