Предложение Байдена ставит под удар верховенство закона в США

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Предложение президента Джо Байдена о реформе Верховного суда может подорвать независимость судебной власти сообщает РИА Новости. Об этом высказались бывший генпрокурор Уильям Барр и юрист Келли Шеклфорд. По их мнению, Верховный суд может стать еще одним партийным органом.
В статье, опубликованной на Fox News, авторы выразили опасение, что реформа представляет собой попытку разрушить принцип независимости судей и изменить их роль в правительственной системе. Они заявили, что если предложение Байдена будет реализовано, это может привести к перевороту в Верховном суде, что угрожает демократическому строю страны.
Критики утверждают, что Байден и его сторонники стремятся подорвать легитимность Верховного суда, не удовлетворенные теми судьями, которые следуют конституции и традиционному её толкованию. Если реформа будет успешно внедрена, предупреждают юристы, верховенство закона может стать лишь политическим инструментом для тех, кто находится у власти.
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Елена Перлова