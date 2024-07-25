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Байден в обращении к нации заявил, что заслуживал второго президентского срока

25 июля 2024, 03:25
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Джо Байден заявил, что достоин второго срока на своём посту, однако решил поступиться собственными амбициями во имя американской демократии. Об этом он сообщил во время специального обращения к согражданам, которое транслируют все американские телеканалы.


Он подчеркнул, что за последние несколько недель осознал, что в такой критический момент ему необходимо объединить свою Демократическую партию. А его заслуги, лидерство в мире и видение будущего Штатов делают его достойным второго срока. Однако всё это и личные амбиции ге должны мешать спасению демократии.

После этого Байден заявил, что «настало время передать эстафету молодому поколению».

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#выборы
#президент
#сша
Приговоренный к казни в Белоруссии немец фотографировал «Искандеров» для СБУ
Приговоренный к казни в Белоруссии немец делал фото «Искандеров» для СБУ
26 июля 2024, 08:05

Фото: iStock/breakermaximus

Приговоренный к казни в Белоруссии гражданин Германии Рико Кригер делал фотографии пусковой установки «‎Искандер» для Службы безопасности Украины. Об этом проинформировало госиздание «СБ.Беларусь сегодня», пишет РИА Новости.
По словам подсудимого, он должен был ехать в Беларусь, где предполагалось получить дальнейшие инструкции. Ему прислали координаты, с которых он должен был вести съемку, а также картинку поросшей травой местности, где были нарисованы красный и зеленый четырехугольник.

Сообщается, что фотографии нужно было сделать «поверх забора». Немец купил себе военную форму, взобрался на холм, сделал три фото и отправил их куратору из СБУ.

«Фотографировал он территорию части, хранилище, командно-штабные машины и пусковые установки «Искандер», осознавая, что это шпионаж по заданию иностранной спецслужбы», — указано в материале издания.

Также в материале говорится, что Кригер планировал отправиться воевать на Украине в составе интернационального батальона.

Минский областной суд признал Кригера виновным по шести статьям уголовного кодекса Белоруссии. Гражданин Германии, осужденный в Беларуси за терроризм, наемничество и агентурную деятельность, не стал обжаловать приговор о смертной казни.

Ранее сообщалось, что Рико Кригера приговорили к расстрелу за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Уточнялось, что немец числился в запрещенном в Белоруссии вооруженном формировании «Полк имени Кастуся Калиновского»*, в составе которого белорусские националисты с марта 2022 года воюют на стороне киевского режима.

*Считается частью запрещенной в России террористической организации «Легион Свобода России»

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#суд
#приговор
#всу
#сбу
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Советник патриарха допустил, что мятежный монастырь на Афоне возьмут силой
Советник патриарха: мятежный монастырь Эсфигмен на Афоне могут взять силой
26 июля 2024, 08:03

Фото: istockphoto/Aleksandr Grechanyuk

Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов заявил, что патриарх Константинопольский Варфоломей не остановится перед тем, чтобы воспользоваться своими связями в Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки с целью взять под контроль монастырь Эсфигмен на священной горе Афон. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, так он планирует «воздействовать на греческие власти». Балашов добавил, что решение споров путем насилия для Варфоломея стало в порядке вещей.

Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей напомнил, что Эсфигмен уже пытались «зачистить» 21 год назад. Монастырь был взят в кольцо блокады, что привело к жертвам среди братии. Кроме этого, Балашов не исключил штурма монастыря силовиками.

Ранее на Афон была введена полиция с целью выселить «старое братство» из «мятежного» монастыря Эсфигмен. Его игумен Мефодий призвал не позволить захватить монастырь полицией. Он заявил, что обитель будут защищать монахи.

Ранее сообщалось, что бывший келейник (церковный слуга) Георгий Сузуки обвинил митрополита Будапештского и Венгерского Илариона в домогательствах. Российский священнослужитель назвал его заявления попыткой «состричь деньги», опроверг все обвинения и был готов ответить на них в суде. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#храм
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Политика Запада по «занятию сторон» усложняет украинский конфликт
26 июля 2024, 05:07

Фото: iStock/3dmitry

Стремление Запада принудить мировое сообщество отказаться от нейтралитета по вопросу Украины и «занять сторону» только осложняет кризисную ситуацию и придаёт ей больше негатива. Об этом сообщает газета Global Times.
Отмечается, что многие западные страны по-прежнему настроены на поддержку только одной стороны конфликта. Однако вместо этого следует объединиться с Китаем и создать условия для оказания поддержки переговорам между Россией и Украиной.

Также авторы материала напомнили, что конфликт не возник в одночасье, поэтому и решать его нужно в несколько шагов путём общих условий международного сообщества.

Кроме того, подчеркивается, что Киев всё чаще стал проявлять интерес к позиции Китая. Это указывает на осторожный оптимизм международного общественного мнения по поводу конфликта.

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#россия
#украина
#конфликт
#переговоры
#политика
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Власти Израиля выдвинули новые условия по сделке о перемирии в секторе Газа
26 июля 2024, 04:43

Фото: iStock/butenkow

Израиль добивается внесения изменений в план сделки о прекращении боевых действий в секторе Газа и обмене заложниками с палестинским движением ХАМАС. Об этом пишет агентство Reuters.
Отмечается, что в ходе переговоров, которые состоялись ранее в этом месяце в Каире, официальные лица Израиля предложили внести новое условие, по которому мирное население должно проходить проверки при перемещении с юга на север Газы.

Это необходимо, поскольку есть опасение по поводу того, что население севера анклава может поддерживать боевиков ХАМАС. При этом палестинское движение отвергло данное условие.

Кроме того, в ходе переговоров израильская сторона потребовала, чтобы ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) получила контроль над границей между сектором Газа и Египтом.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Белый дом и МИД Египта пока не прокомментировали ситуацию по запросу Reuters.

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#израиль
#палестина
#хамас
#переговоры
#конфликт
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Британия обсуждает создание ракет якобы против российского ядерного оружия
26 июля 2024, 04:37

Фото: iStock/Anatoli Weingart

Великобритания рассматривает вариант создания ракет с дальностью поражения в 3,2 тысячи километров якобы для уничтожения российского ядерного оружия. Об этом сообщила газета Times, ссылаясь на дипломатический источник.
Отмечается, что в настоящее время британские власти обсуждают возможности создания дальнобойных ракет для уничтожения ядерного оружия, запущенного в территории России.

Источник также утверждает, что эти ракеты могут быть разработаны совместно с Германией. Министр обороны Британии Джон Хили во время визита в Берлин в среду, по всей видимости, обсудил данную перспективу.

Ожидается, что оружие также будет размещаться на территории Германии.

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#великобритания
#германия
#россия
#ядерное оружие
#ракета
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Кризис на Украине не должен портить отношения США и Китая, заявил посол Се Фэн
Посол КНР в США: кризис на Украине не должен портить отношения между странами
26 июля 2024, 03:48

Фото: iStock/WD Stuart

Продолжающийся украинский кризис не должен становиться проблемой в отношениях между США и Китаем, поскольку такой конфликт между двумя великими державами привёл бы к невообразимым последствиям. Об этом заявил посол Китая в Вашингтоне Се Фэн на торжественном приёме, посвящённом 97-летию со дня создания Китайской народно-освободительно армии.
Он подчеркнул, что Китаю и США необходимо ценить мир и следовать пути отказа от конфронтации, потому что процесс становления отношений между государствами исторически давался трудно.

Се Фэн добавил, что любой конфликт между Пекином и Вашингтоном привёл бы к невообразимым последствиям как для обеих стран, так и для всего мира.

В заключение дипломат отметил, что Пекин делает выбор в пользу открытости и глобального сотрудничества, а также выразил надежду на то, что Вашингтон будет работать в том же направлении.

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#сша
#китай
#украина
#сотрудничество
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Харрис призвала Нетаньяху как можно быстрее заключить сделку с ХАМАС
26 июля 2024, 03:28

Фото: iStock/Racide

Вице-президент США Камала Харрис призвала премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху как можно быстрее заключить договорённости с радикальным палестинским движением ХАМАС о прекращении боевых действий в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС.
Политик заявила, что провела откровенную и конструктивную беседу с израильским премьером. Она выразила серьёзную обеспокоенность большим числом жертв среди мирного населения Газы.

Также Харрис поддержала проект договорённостей о прекращении боевых действий между Палестиной и Израилем, который ранее предложил президент США Джо Байден.

Ранее Харрис выразила готовность к участию в дебатах со своим оппонентом-республиканцем Дональдом Трампом.

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#сша
#израиль
#палестина
#биньямин нетаньяху
#камала харрис
#конфликт
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Кулеба заявил, что Украину не склонить к переговорам
26 июля 2024, 02:32

Фото: iStock/alzay

Украину никто не будет склонять к мирным переговорам с Россией, поскольку это «невозможно». С таким заявлением выступил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью ТСН.
Он заявил, что Украину не склонить к переговорам, а все решения стара будет принимать самостоятельно. Так он ответил на вопрос журналистов, подталкивал ли Китай Киев к переговорам.

Кулеба добавил, что поддерживающие Украину западные страны, не пытаются склонить её к проведению переговоров.

С 23 по 26 июля Кулеба находится с официальным визитом в Китае. В ходе разговора с главой МИД КНР Ван И в среду он заявил, что Киев полностью готов к переговорам с Россией.

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#украина
#переговоры
#россия
#китай
#политика
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Путин снова встретился с Лукашенко на Валааме
26 июля 2024, 02:20

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко посетили остров Валаам на Ладожском озере. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что главы страны посетили храм Смоленской иконы Божией Матери, где прошёл молебен. После этого лидеры продолжили общение на Валааме.

Также политики посетили Романовский скит, инициаторами строительства которого была семья династии Романовых.

В пуле рассказали, что Путин прибыл на остров раньше своего коллеги. Президента встретил наместник монастыря владыка Панкратий. После этого на Валаам приехал Лукашенко вместе с сыном Николаем.

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#храм
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