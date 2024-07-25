Байден в обращении к нации заявил, что заслуживал второго президентского срока

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Президент США Джо Байден заявил, что достоин второго срока на своём посту, однако решил поступиться собственными амбициями во имя американской демократии. Об этом он сообщил во время специального обращения к согражданам, которое транслируют все американские телеканалы.
Он подчеркнул, что за последние несколько недель осознал, что в такой критический момент ему необходимо объединить свою Демократическую партию. А его заслуги, лидерство в мире и видение будущего Штатов делают его достойным второго срока. Однако всё это и личные амбиции ге должны мешать спасению демократии.
После этого Байден заявил, что «настало время передать эстафету молодому поколению».
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Анастасия Чинкова