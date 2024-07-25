Пресс-секретарь Белого дома устроила перепалку с журналистом из-за здоровья Байдена

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер вступила в ожесточённою перепалку с журналистом Питером Дуси. Поводом стали вопросы о состоянии президента Джозефа Байдена и возможного «сокрытия» информации о его здоровье.
Об этом сообщает телеканал Fox News, чьим старшим корреспондентом в Белом Доме и является Дуси. Сначала он начал расспрашивать Жан-Пьер о когнитивных способностях Байдена после выхода из президентской гонки. Он также задал вопрос, кто распорядился «покрывать» главу государства с его ухудшающимся здоровьем.
Жан-Пьер начала отвечать, заметив, что этот нарратив нравится критикам Байдена. Однако журналист не дал ей договорить, перебил и продолжил задавать вопросы. Постоянно прерывая друг друга, пресс-секретарь и Дуси продолжили «напряжённую беседу». Затем пресс-секретарь предложила прослушать «мощное и важное» послание Байдена по поводу его выхода из президентской гонки.
Дуси, не обращая внимания на слова Жан-Пьер, продолжал бомбардировать её вопросами. Он спросил, может ли она назвать тех демократов, которые удивили её, «нанеся удар президенту Байдену в спину». На этот провокационный вопрос пресс-секретарь отвечать не стала, заявив, что ей нечего больше добавить.
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Жан-Пьер начала отвечать, заметив, что этот нарратив нравится критикам Байдена. Однако журналист не дал ей договорить, перебил и продолжил задавать вопросы. Постоянно прерывая друг друга, пресс-секретарь и Дуси продолжили «напряжённую беседу». Затем пресс-секретарь предложила прослушать «мощное и важное» послание Байдена по поводу его выхода из президентской гонки.
Дуси, не обращая внимания на слова Жан-Пьер, продолжал бомбардировать её вопросами. Он спросил, может ли она назвать тех демократов, которые удивили её, «нанеся удар президенту Байдену в спину». На этот провокационный вопрос пресс-секретарь отвечать не стала, заявив, что ей нечего больше добавить.
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Александр Бойцов