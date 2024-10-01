Представители «Хезболлы» заявили о ракетном ударе по штаб-квартире «Моссада»

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Представители шиитского движения «Хезболла» заявили о ракетном ударе по штаб-квартире израильской разведки «Моссад» на окраине Тель-Авива. По их словам, для атаки использовались ракеты «Фади-4».
Соответствующее сообщение появилось в мессенджерах и социальных сетях «Хезболлы». Уточняется, что пуски ракет были произведены по базе военной разведки Глилот и штаб-квартире «Моссада». Объекты расположены неподалёку друг от друга, на окраине израильской столицы.
Израильские средства массовой информации сообщают, что в результате атаки два человека получили ранения средней тяжести, им оказывается медицинская помощь. Также подтверждается, что ливанское движение взяло на себя ответственность за ракетный обстрел.
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Александр Бойцов