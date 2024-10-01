Ливанская армия не подтвердила отступление от границы с Израилем

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih
Информационное агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что армия Ливана отошла от границы с Израилем примерно на пять километров. Представители ливанских Вооружённых сил не подтвердили и не опровергли эту информацию.
Иранский телеканал Press TV сообщил, что рейды израильских военных, с которых началась наземная операция ЦАХАЛ, никак не повлияли на дислокацию ливанских войск. Целью операции названа защита жителей Израиля и обеспечение возможности возвращения к себе домой тех, кто живёт на севере страны, у границ с Ливаном.
В телефонном разговоре министры обороны США и Израиля Ллойд Остин и Йоав Галант обсудили необходимость «демонтажа инфраструктуры для атак» в Ливане, а также возможность перехода от военных действий к поиску дипломатических путей обеспечения безопасности и стабильности в регионе.
Читайте также:
Израильские истребители нанесли удары по Ливану
США поддержали наземную операцию Израиля в приграничных районах Ливана
Израиль начал наземную операцию в Ливане: подробности
Александр Бойцов