Израиль начал вторжение в Ливан: что это значит и зачем Владимир Путин созвал экстренное совещание в Кремле

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В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила свою первую наземную операцию против радикальной шиитской группировки «Хезболла» в Ливане с 2006 года. Танки были замечены в населённых пунктах у границы, в то время как обстрелы этих городов продолжаются с предыдущей недели. Несмотря на то, что ряд СМИ сравнивает вторжение с третьей ливанской войной, аналогичной конфликтам 1982 и 2006 годов, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что выполняются лишь «ограниченные операции» для защиты местного населения. О том, что известно о ситуации на Ближнем Востоке расскажет редакция «Радио 1».
Израиль начал операцию в Ливане
Израильская армия сообщила, что в южной части Ливана начата ограниченная наземная операция, направленная на ликвидацию объектов шиитской группировки «Хезболла» в приграничной зоне.
«Несколько часов назад, согласно решениям политического руководства, ЦАХАЛ начал целенаправленные рейды, основанные на точной разведывательной информации, против террористических объектов и инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана», — говорится в телеграм-канале ЦАХАЛа.
Ранее портал Ynet сообщил, что израильский военно-политический кабинет утвердил новый этап операции в Ливане, при этом некоторые министры выразили недовольство по поводу информации, утекшей американской стороне после уведомления Вашингтона о планах Тель-Авива. Израильская армия также объявила о создании закрытой военной зоны в районе трех населенных пунктов близ границы с Ливаном — Метулы, Мисгав-Ама и Кфар-Гилади. Вход в эти территории временно запрещен.
Портал Ynet сообщает, что израильские танки вошли в населенный пункт Рмейш, расположенный на юге Ливана. Также сообщалось о том, что израильские артиллерийские и танковые единицы обстреливают области, прилегающие к границе.
Позиция России по конфликту в Израиле
Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва всегда поддерживала идею создания суверенного государства Палестина.
«Позиция России сложилась не сегодня, не в связи с этими трагическими событиями, а на протяжении десятилетий. И эта позиция хорошо известна и израильской стороне, и нашим друзьям в Палестине. Мы всегда выступали за исполнение решений Совета Безопасности ООН, имея в виду прежде всего создание независимого суверенного палестинского государства», — заявлял Путин.
Он также указал, что изначально обсуждалось возникновение двух независимых и суверенных государств, однако Палестина до настоящего времени так и не была сформирована.
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Путин проводит экстренное совещание в Кремле
После заявлений ЦАХАЛа о проведении операции в Ливане ряд телеграм-каналов опубликовал видео с кортежем президента России, проезжающем по улицам Москвы со включенными сиренами. Предполагается, что Владимир Путин вернулся в Кремль для проведения экстренного совещания по вопросам безопасности.
Ожидается, что ключевыми темами совещания станут анализ текущей обстановки на Ближнем востоке и возможные меры, которые Россия может предпринять в ответ на разрастание конфликта.
Причины эскалации конфликта
Ситуация в Ливане резко ухудшилась после ликвидации израильскими ВВС лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Этот шаг вызвал волну негодования среди его сторонников, а в ответ Израиль усилил авиационные и артиллерийские удары по объектам группировки. Начало наземной операции, по мнению аналитиков, может стать попыткой Израиля окончательно уничтожить военные структуры «Хезболлы», что неизбежно приведёт к дальнейшему ухудшению гуманитарной ситуации в регионе.
Что говорят о действиях Израиля в США
Администрация президента США Джо Байдена заблаговременно получила информацию о планах Тель-Авива касательно Ливана и попыталась убедить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказаться от крупных военных операций. На данный момент в США растет беспокойство относительно потенциального расширения конфликта.
Джо Байден настаивает на необходимости прекращении огня, подчеркивая: «Я обеспокоен больше, чем вы можете себе представить».
Тем временем министр обороны США Ллойд Остин выразил поддержку действиям израильской армии, которые направлены на «уничтожение инфраструктуры «Хезболлы» в приграничных зонах».
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Анастасия Хохлова