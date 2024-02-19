Премьер Эстонии признала законность требований Москвы по замороженным активам

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Объявленная в розыск на территории РФ премьер-министр Эстонии Кая Каллас признает законность требований России по отношению к замороженным активам страны. Об этом она сама рассказала в интервью немецкому изданию Die Welt.
«Мы заморозили российские активы, поэтому у России есть легитимные требования к нам», — признала она, отвечая на вопрос корреспондента о возможности применения к России новых санкций.Кая Каллас призвала Запад сосредоточиться на соблюдении действующих санкций и препятствовать их обходу. При этом она заявила, что возможным решением претензий со стороны России касательно её активов могло бы стать одновременное урегулирование требований России и Украины о восстановлении пострадавших территорий и возврате средств РФ.
Европейский союз ранее утвердил предложение использовать доходы от замороженных активов России для финансирования помощи Украине, а страны «Большой семёрки» намерены выпустить долговые обязательства для финансовой помощи Украине с использованием замороженных активов РФ в качестве залога.
При этом, как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва жестко ответит в случае хищения своих активов на Западе, и будет относиться к пошедшим на этот шаг странам как к ворам.
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