Захарова: Попытки Запада изъять российские активы — торговая война

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Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки западных стран конфисковать российские активы рассматриваются РФ не просто как воровство, но и как торговая война.
«Наша позиция в отношении изъятия российских активов, которые незаконно заблокированы в ряде западных юрисдикций, неизменна. Мы рассматриваем это не только как банальное воровство, но и как торговую войну, эскалацию экономической агрессии Запада против нашей страны. Любые попытки конфискации принадлежащих нашей стране средств — грубое нарушение международного права», — приводит NEWS.ru слова Захаровой.
Представитель МИД РФ добавила, что Евросоюз от реальных действий останавливает лишь то, что европейским политикам понятно, что Россия примет ответные меры.
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