Премьер Грузии отказался от визита в США

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе принял решение отказаться от визита в США, так как американская сторона требовала приостановить рассмотрение законопроекта об иноагентах. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии.
Отмечается, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе был приглашен с визитом в Америку с тем условием, что парламент страны приостановит рассмотрение законопроекта об иноагентах. Послу США было разъяснено, что осуществление визита с таким условием не соответствует духу партнерства.
До этого посол США в Грузии Робин Данниган заявил, что власти Грузии отказались от недавнего приглашения посетить США.
Ранее сообщалось, что в Тбилиси митингующие пытались ворваться в здание парламента. 1 мая парламент Грузии принял во втором чтении закон об иноагентах. Голоса «за» отдало 83 депутата, «против» — 23 парламентария. Постатейное обсуждение закона шло два дня. Закон будет рассматриваться в третьем чтении через 2 недели.
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Дарья Осипова