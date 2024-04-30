Премьер Грузии Кобахидзе назвал президента страны предателем

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Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал предателем президента страны Саломе Зурабишвили, пишет «Sputnik Грузия».
По словам Кобахидзе, человек, который юридически называется президентом Грузии, предает национальные интересы государства.
Он подчеркнул, что факт того, что Зурабишвили занимает пост главы страны, очень печальный.
Ранее Зурабишвили заявила, что митинги, которые проходят в Грузии против проекта закона об иноагентах должны продолжиться и стать частью стратегии к выборам, которые пройдут 26 октября текущего года. Также Зурабишвили обещала наложить вето на закон об иноагентах.
Накануне комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал во втором чтении проект закона об иноагентах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Он подчеркнул, что факт того, что Зурабишвили занимает пост главы страны, очень печальный.
Ранее Зурабишвили заявила, что митинги, которые проходят в Грузии против проекта закона об иноагентах должны продолжиться и стать частью стратегии к выборам, которые пройдут 26 октября текущего года. Также Зурабишвили обещала наложить вето на закон об иноагентах.
Накануне комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал во втором чтении проект закона об иноагентах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Алёна Самарева