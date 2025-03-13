Премьер Канады Карни: я готов встретиться с Трампом при уважении суверенитета

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Избранный премьер-министр Канады Марк Карни заявил о готовности встретиться с президентом США Дональдом Трампом в том случае, если последний выразит уважение к суверенитету страны. Об этом Карни сказал на пресс-конференции на сталелитейном заводе в Гамильтоне.
«Я готов встретиться с президентом Трампом в подходящий момент, но только при уважении канадского суверенитета и в рамках работы над более всеобъемлющим подходом к торговым отношениям», — сказал Карни в ходе трансляций, которые велись канадскими телеканалами.
Премьер отметил, что встреча с американским лидерам состоится и при условии готовности Трампа обсуждать совместные подходы в торговой сфере. Напомним, что президент США увеличил пошлины на весь импорт стали и алюминия до 25%. Данное решение распространяется и на канадские товары. В ответ на это Канада ввела ответные пошлины.
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Иван Мусатов