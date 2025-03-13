Премьер Канады Карни: я готов встретиться с Трампом при уважении суверенитета

Владимир Жириновский делал свои прогнозы, опираясь на изучение истории, научной литературы, однако немало тех, кто связывает его пророчества с великим даром. Так, политик предсказал приход Барака Обамы, события 2014 года и начало военных конфликтов. Теперь стали известны новые предсказания, которые бывший лидер ЛДПР оставил в своих дневниках и архивных видеозаписях. Подробности – в материале «Радио 1».