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Бывший глава ЦБ Канады Карни станет новым премьер-министром страны

Фото: iStock/RM80

Фото: iStock/RM80

Марк Карни станет новым премьер-министром Канады после избрания на должность главы Либеральной партии страны. Об этом сообщает пресс-служба партии.
«Представляем нашего нового лидера либералов Марка Карни! Мы благодарим всех кандидатов» — пишет партия на своей странице в соцсети X.

Ранее Марк Карни являлся главой ЦБ Канады и ЦБ Англии.

Напомним, что экс-премьер страны Джастин Трюдо заявил, что покидает пост главы государства из-за критики в свою сторону. В частности бывшего лидера Канады обвиняли в высокой инфляции и неоднозначной миграционной политике. К тому же Трюдо столкнулся с угрозами тарифов на продукцию из своей страны от президента США Дональда Трампа.

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Земан: Трамп единственный, кто может урегулировать конфликт на Украине
10 марта 2025, 00:58

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

По словам бывшего президента Чехии Милоша Земана, американский лидер Дональд Трамп единственный, кто способен урегулировать украинский конфликт. Об этом сообщает новостной портал idnes.
«Трампу безразлична Европа, для него важны только США, но он единственный, кто может договориться о мире», — цитирует портал слова Земана.

Экс-лидер Чехии отметил, что Трамп прагматик, поэтому его интересует только добыча полезных ископаемых на Украине американскими промышленниками.

Помимо этого Земан заявил, что в Европе отсутствуют сильные лидеры. Таким мог бы стать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, но из-за небольших размеров его страны, его кандидатура на это место не рассматривается из-за ничтожных шансов.

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FT: Украина хочет убедить США возобновить разведывательную и военную поддержку
10 марта 2025, 00:24

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Киевские власти хотят убедить США возобновить разведывательную и военную поддержку Украины. Об этом пишет Financial Times.
«Украина попытается убедить США возобновить разведывательную и военную поддержку в ходе очень важных двусторонних переговоров на этой неделе», — пишет газета со ссылкой на источники.

Следующая встреча между представителями двух стран запланирована в Саудовской Аравии. На ней стороны обсудят мирное урегулирование конфликта на Украине. К тому же Киев попытается убедить президента США Дональда Трампа в том, что Владимир Зеленский хочет быстрого завершения боевых действий с РФ.

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Маск: не допустить Джорджеску к выборам президента Румынии является безумием
09 марта 2025, 23:30

Фото: iStock/rarrarorro

Миллиардер Илон Маск назвал безумием решение румынского ЦИК отклонить кандидатуру Кэлина Джорджеску на выборах президента страны. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Это безумие!», — прокомментировал Маск новость о решении ЦИК.

Напомним, что в ноябре прошлого года в первом туре президентских выборов Румынии наибольшее число голосов было у Джорджеску. Уже 6 декабря весь избирательный процесс был аннулирован конституционным судом. Все из-за рассекреченных документов румынских спецслужб, в которых говорится о незаконном финансировании Джорджеску своей предвыборной кампании.

В частности кандидата обвинили в хакерских атаках на цифровую инфраструктуру, используемую в избирательном процессе. К тому же Джорджеску заподозрили в связи с Россией, которая осуществляла некие гибридные действия в отношении Румынии. Правительство страны назначило новые сроки президентских выборов, которые пройдут 4 и 18 мая.

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В США готовят проект санкций против банковского и энергетического секторов РФ
09 марта 2025, 23:13

Фото: iStck/designer491

В Конгресс США внесен законопроект о введении очередных санкций против банковского и энергетического секторов России. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм*.
«Что касается России... Если они не пойдут на прекращение огня и мирные переговоры, нам следует обрушить на них санкционный ад. И на следующей неделе у меня будет законопроект для этого», — заявил Грэм* в интервью телеканалу Fox News.

Новый проект подразумевает ужесточение санкций против России. При этом ранее обсуждалось их снятие, в особенности после встречи американской и российской делегаций в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В процессе переговоров поднималась тема и экономического взаимодействия между странами.

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«Брал деньги, как конфету у ребёнка»: Трамп возмущён расходами США на Украину по первому требованию Зеленского
Трамп: при Байдене Зеленский брал у США деньги, как конфету у ребёнка
09 марта 2025, 21:26

Фото: iStock/Andrii Atanov

Владимир Зеленский в период пребывания у власти в США Джо Байдена отбирал у Вашингтона деньги так же легко, как «конфету у ребёнка». Нынешний американский лидер возмутился прежними расходами на Украину в ходе интервью телеканалу Fox News.
Дональд Трамп подчеркнул, что при Байдене глава киевского режима смог получить от США порядка 350 миллионов долларов. Причём получал Зеленский средства по первому же требованию.

Президент Штатов назвал Зеленского «умным и жёстким парнем», однако он сомневается, что украинский политик благодарен властям США за оказанную его государству финансовую и военную помощь.

Вместе с тем Трамп добавил, что в США одинаково относятся как к Израилю, так и к Украине. Однако характер конфликтов в странах разный, поскольку Ближний Восток всегда находился под ударом.

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