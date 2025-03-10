Бывший глава ЦБ Канады Карни станет новым премьер-министром страны

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Марк Карни станет новым премьер-министром Канады после избрания на должность главы Либеральной партии страны. Об этом сообщает пресс-служба партии.
«Представляем нашего нового лидера либералов Марка Карни! Мы благодарим всех кандидатов» — пишет партия на своей странице в соцсети X.
Ранее Марк Карни являлся главой ЦБ Канады и ЦБ Англии.
Напомним, что экс-премьер страны Джастин Трюдо заявил, что покидает пост главы государства из-за критики в свою сторону. В частности бывшего лидера Канады обвиняли в высокой инфляции и неоднозначной миграционной политике. К тому же Трюдо столкнулся с угрозами тарифов на продукцию из своей страны от президента США Дональда Трампа.
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Иван Мусатов