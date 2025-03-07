Трюдо заплакал перед журналистами из-за Трампа, пишут СМИ

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Канадский премьер Джастин Трюдо расплакался во время выступления перед прессой. Подробностями поделились обозреватели издания The Daily Mail.
«Я каждый день на этом посту ставил интересы канадцев на первое место и поддерживал их», — произнес политик.По утверждению авторов статьи, Трюдо расстроился из-за тарифной войны с Вашингтоном, развязанной в его последние дни на посту.
В минувший вторник, 4 марта, Трюдо заявлял, что американский президент Дональд Трамп поступил «очень глупо», введя пошлины в отношении канадской стороны. Он подчеркивал, что Канада и США были союзниками и партнерами.
Американские власти отметили, что принятая ими мера защитит национальную экономику.
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Никита Кротов