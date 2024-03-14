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Премьер Латвии Силиня: Между Прибалтикой и Россией будет создан железный занавес

14 марта 2024, 09:35
Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Прибалтийские государства стремятся к тому, чтобы между ними и Россией был опущен железный занавес. Об этом заявила премьер-министр Латвии Эрика Силиня.
Такую мысль она высказала во время своего выступления на мероприятии Атлантического совета*, передаёт ТАСС.

«Мы отчётливо понимаем, что в будущем будет создан железный занавес между прибалтийскими странами и Россией и Белоруссией», — сказала Силиня.


Она уточнила, что прежде всего речь идёт об обеспечении экономической и энергетической независимости от России. Латвийский премьер признала, что достигнуть этой цели будет крайне непросто. По её словам, прибалтийские республики сейчас «в процессе», и этот процесс займёт длительное время.

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#премьер-министр
#россия
#белоруссия
#латвия
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Во Франции сочли договор о безопасности с Украиной прямым путём к краху и войне
Политик Филиппо: Военное соглашение Парижа и Киева приведёт Францию к краху
14 марта 2024, 07:00

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил в социальной сети X против заключенного Парижем и Киевом соглашения об обеспечении безопасности, сообщает РИА Новости.
«Незаконное военное соглашение между Францией и Украиной. <…> По сути, это военное соглашение ведет Францию к краху и войне: не голосовать против него — значит предать Францию и французский народ!» — написал он.

Ранее Филиппо заявил о том, что слова президента Франции Эммануэля Макрона об отсутствии у Парижа лимитов и красных линий в вопросе поддержки Украины могут привести к глобальному военному столкновению. Политик призвал рядовых французов не допустить катастрофы и не отстаивать интересы Украины, НАТО и крупных западных инвестиционных компаний, а также бороться за выход Франции из Евросоюза, НАТО и отставку Макрона.

Напомним, что 16 февраля президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности, предоставляемых Парижем Киеву. Соглашение с Францией рассчитано на десять лет, в течение которых Париж будет поддерживать Киев. Как и в других документах, в договоре указана сумма поддержки, уже оказанной Украине странами-гарантами (1,7 млрд евро в 2022 году и 2,1 млрд евро в 2023 году для Франции), и сумма поддержки, которая будет оказана в 2024 году (около 3 млрд евро для Парижа).

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В Венесуэле задержаны двое подозреваемых в покушении на Мадуро
14 марта 2024, 04:30

Фото: РИА Новости/ пресс-служба МИД РФ

Двое граждан Венесуэлы задержаны в штате Монагас за публикацию угроз и сговор с целью покушения на жизнь главы государства Николаса Мадуро, передает РИА Новости слова генерального прокурора Тарека Уильяма Сааба.
Как выразился Сааб, были опубликованы «очень серьезные» угрозы, в очередной раз подстрекающих к убийству Мадуро во время его пребывания в Матурине.

Задержанными оказались сержант-дезертир из Национальной гвардии Ренцо Флорес, а также Уилфер Хосе Пинья из политической организации «Дело R». Они оба состояли в политической организации «Вместе за Монагас». На мобильных телефонах подозреваемых были обнаружены разговоры о вербовке 50 солдат для захвата вооружений и организации мятежа.

Венесуэльская прокуратура планирует в ближайшие часы предъявить задержанным обвинения в предполагаемом преступном сговоре и покушении на убийство.

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#солдат
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NYP: помощник Джилл Байден более 10 лет домогался коллег
14 марта 2024, 04:11

Фото: iStock/ lucky-photographer

Сотрудники американской администрации пожаловались, что более 10 лет подвергаются сексуальным домогательствам со стороны помощника первой леди США Энтони Бернала. Об этом сообщает газета The New York Post со ссылкой на источники.
«Он делал много неуместных замечаний, говорил о привлекательности других людей, строил домыслы об их сексуальной жизни <...>. Это настоящее сексуальное домогательство», — сказал неназванный собеседник издания.

Также Бернал вслух рассуждал на работе о сексуальной ориентации коллег и лез в их личную жизнь, пишет газета со ссылкой на четыре источника.

В статье отмечается, что высокая должность и защита жены президента Джилл Байден сделала Бернала «неприкасаемым». Белый дом утверждает, что «президент и первая леди полностью уверены» в Бернале.

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#сша
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#защита
#сотрудники
#байден
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Ким Чен Ын протестировал новейший танк армии КНДР
14 марта 2024, 03:53

Фото: РИА Новости/ Виталий Аньков

В КНДР в ходе соревнований танковых экипажей представили новейший танк, который лично протестировал лидер страны Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«После смотра танковых экипажей товарищ Ким Чен Ын лично сел в линейный танк нового типа и, крепко держась за штурвал, водил танк», — сказано в сообщении.

По данным агентства, Ким Чен Ын выразил удовлетворение демонстрацией новейшего танка, отметил его ударную силу и маневренность.

Соревнования крупных танковых соединений республики прошли по принципу «подразделение на подразделение». Боеготовностью танкистов-участников соревнований, Ким Чен Ын также остался доволен, заверяет агентство. На соревнованиях вместе с северокорейским лидером также присутствовали министр обороны Кан Сун Нам и начальник Генштаба Корейской народной армии Ли Ён Гиль.

7 марта Ким Чен Ын посетил главную базу Корейской народной армии и понаблюдал за военными учениями. Он призвал «ускорить подготовку к войне в соответствии с требованиями сложившейся ситуации».

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#оружие
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Швейцария выступает за включение РФ в процесс мирных переговоров по Украине
14 марта 2024, 00:48

Фото: iStock/swisshippo

Швейцария призвала включить Россию в мирные переговоры по Украине. Об этом рассказал министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис в разговоре с н Schweizer Radio und Fernsehen.
«Идея [cостоит] в том, что эта мирная конференция откроет процесс, путь, и России обязательно придется присоединиться к этому пути. Я уже говорил в Давосе в январе, что не будет мира без русских. Моя позиция не изменилась», — заявил глава швейцарского МИД,

Ранее представитель МИД РФ Захарова заявила, что Швейцария не может выступать миротворцем, так как фактически не является нейтральным государством, и Россия не будет участвовать в конференции по Украине, даже если получит приглашение от официального ​Берна.

Напомним, в конце января Швейцария официально объявила о присоединении к 12-му пакету антироссийских санкций Европейского союза. После этого министр иностранных дел РФ официально заявил об утрате Швейцарией политического доверия со стороны Москвы.

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#швейцария
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Пискарёв заявил о «проснувшихся» антироссийских сообществах в соцсетях
13 марта 2024, 22:16

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России в преддверии выборов Василий Пискарев заявил о том, что в соцсетях и мессенджерах начали проявлять активность антиправительственные, антироссийские сообщества.
«Платформы организованы антироссийски настроенными активистами и бывшими сотрудниками структур, признанных экстремистскими на территории России», — пояснил в беседе с NEWS.ru Пискарев.

По его словам, такие сообщества вербуют волонтёров опросов россиян на выходе из избирательных участков после голосования в посольствах для вбросов фейковых экзитполов.

Ранее генерал-майор Ирина Волк заявляла, что украинские спецслужбы вовлекают россиян в разведку через Telegram-каналы.

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#telegram
#госдума
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Конфликт на Украине спровоцировал массовые увольнения в финской армии
Verkkouutiset: финны массово увольняются из армии из-за украинского конфликта
13 марта 2024, 18:43

Фото: iStock/sezer ozger

Конфликт на Украине спровоцировал волну увольнений из финской армии. Об этом пишет Verkkouutiset.
«Выход из резерва, то есть, другими словами, подача заявки о переходе на гражданскую службу после прохождения дополнительной подготовки, стал очень распространенным явлением в Финляндии после того, как министр обороны Антти Хяккянен предложил запретить выходить из резерва», - говорится в статье.

Также добавляется, что в 2022 году после начала российской спецоперации также был зафиксирован рекордный всплеск увольнений в финской армии. Тогда из резерва вышли 3800 финнов. В текущем году уже 1700 военных подали соответствующие заявления, причем 1400 - только за февраль.

Автор статьи уточнил, что в Финляндии тем, кто прошел срочную военную службу и состоит в резерве, можно подать заявку и перейти на гражданскую службу. Сделать это можно в любой момент.

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#министр
#финляндия
#армия
#конфликт
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В Чехии раскрыли, когда Украина получит боеприпасы, закупленные вне ЕС
В Чехии заявили, что Украина получит закупленные вне ЕС боеприпасы уже в июне
13 марта 2024, 17:29

Фото: iStock/Konoplytska

Украина может получить первые поставки артиллерийских снарядов, закупленные странами ЕС в третьих странах, уже в июне. Такое заявление сделал советник премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томаш Пояр. Его слова передает портал Euractiv.
«Обещанные деньги должны прийти, и контракты должны быть заключены. На момент заключения контракта их доставка в Украину займет несколько недель. Начиная с июня поставки могут начаться», — заявил Пояр.

При этом он не уточнил, с кем именно было заключено соглашение, но отметил, что боеприпасы покупаются везде, где они продаются по приемлемой цене.

Накануне чешский премьер Петр Фиала заявил, что за данную инициативу высказались 18 стран Запада. На сегодняшний день уже подтверждена покупка 300 тысяч снарядов. При этом планируется закупить еще 200 тысяч.

Ранее президент Чехии Петр Павел объявил, что его страна обнаружила возможность приобрести для Украины 800 тысяч боеприпасов в третьих странах. Павел также отметил, что передача боеприпасов на Украину будет осуществлена при наличии средств для их покупки. Чехия намерена обратиться за финансированием к США, Германии, Швеции или другим странам.

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В МИД РФ прокомментировали ситуацию с пограничниками в аэропорту Еревана
Захарова: Армения не сообщала по дипканалам о выводе пограничников из Звартноца
13 марта 2024, 16:28

Фото: сайт Кремля

Ереван проинформировал Москву через ведомственные каналы, при этом по дипломатическим каналам сообщений о выводе российских пограничников из Звартноца не поступало. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат заявила, что все решения будут приниматься по итогам межведомственной проработки, а не на основании целой серии недружественных шагов и заверений официального Еревана в адрес России.

Захарова подчеркнула в ходе интервью, что «вряд ли подобная инициатива отвечает интересам безопасности Армении и ее граждан».

Ранее сообщалось, что Армения потребовала вывода российских пограничников из аэропорта Звартноц в Ереване. Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян выступил с заявлением, что в результате действий сотрудников ФСБ границы республики зачастую не укреплялись, а «становились более уязвимыми». Он также добавил, что совсем не уверен, что российские пограничники защитят границы Армении в случает необходимости.

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#армения
#россия
#мид рф
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