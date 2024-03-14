Премьер Латвии Силиня: Между Прибалтикой и Россией будет создан железный занавес

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Прибалтийские государства стремятся к тому, чтобы между ними и Россией был опущен железный занавес. Об этом заявила премьер-министр Латвии Эрика Силиня.
Такую мысль она высказала во время своего выступления на мероприятии Атлантического совета*, передаёт ТАСС.
Она уточнила, что прежде всего речь идёт об обеспечении экономической и энергетической независимости от России. Латвийский премьер признала, что достигнуть этой цели будет крайне непросто. По её словам, прибалтийские республики сейчас «в процессе», и этот процесс займёт длительное время.
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«Мы отчётливо понимаем, что в будущем будет создан железный занавес между прибалтийскими странами и Россией и Белоруссией», — сказала Силиня.
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Александр Бойцов