Премьер Литвы Шимоните: Запад не достиг ожидаемых результатов на Украине

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Того результата, на который рассчитывали западные союзники Украины, достичь не удалось. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
Шимоните подчеркнула, что сценарий уже никогда не будет таким, каким он представлялся перед началом украинского контрнаступления. Она также добавила, что наступивший 2024 год будет очень сложным во всех отношениях как для самой Украины, так и для её союзников на Западе.
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Александр Бойцов