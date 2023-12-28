Немецкий генерал призвал НАТО готовиться к войне с Россией

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В НАТО должны готовиться к вооруженному противостоянию с Россией уже сейчас. Об этом заявил немецкий командующий многонациональным корпусом альянса «Северо-Восток» генерал-лейтенант Юрген-Йоахим фон Зандрарт, приводит его слова издание Handelsblatt.
Юрген-Йоахим фон Зандрарт также допустил, что ВС РФ могут начать перевооружение после окончания спецоперации на территории Украины. По его прогнозам, этот процесс может идти от двух лет до десятилетия. Он добавил, что несмотря на то, что в настоящее время противостояние с Россией маловероятно, Североатлантический блок должен к этому подготовиться.
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Анастасия Крестьянова