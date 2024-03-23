Премьер-министр Армении Пашинян осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи с произошедшим вечером 22 марта терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» подмосковного Красногорска. Об этом сообщает РИА Новости.
«Уважаемый Владимир Владимирович, с искренним сопереживанием воспринял трагическую весть о террористическом акте в Москве, унесшем жизни невинных людей. Армения решительно осуждает это бесчеловечное преступление против мирных граждан», — отметил Пашинян в послании, которое опубликовано на сайте армянского правительства.На данный момент более 20 стран осудили теракт в подмосковном «Крокусе». В частности, такие заявления сделали США, Германия, Австрия, Великобритания, Франция, Италия, Польша, Греция, Турция, Беларусь, Кыргызстан, Пакистан, Иран, Саудовская Аравия, Катар, Египет, Куба, Казахстан, Палестина, Венесуэла, Армения и Азербайджан, ОАЭ, Таджикистан, Испания, Сирия. Также заявления выпустили ООН и Евросоюз.
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